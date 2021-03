Poklukar sporočil stališče Slovenije do cepilnega potnega lista

Slovenija podpira zakonodajo o digitalnem zelenem potrdilu, ki bo olajšalo prosto gibanje oseb in transport, ter pri tem izpostavlja, da je treba upoštevati načelo nediskriminacije, je povedal minister za zdravjepo zasedanju ministrov EU za zdravje. Evropska komisija bo predlog predstavila v sredo.Potrdilo bo vključevalo informacije o cepljenju, testiranju ali prebolevnosti, je spomnil minister. Ob tem je izpostavil pomen sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo, saj gre za globalen problem, ter zagotavljanja povezljivosti znotraj EU.Poudaril je tudi, da so v Sloveniji že v preteklih dneh začeli pripravo izhodišč za vsebino, ki jo prinaša digitalno zeleno potrdilo z namenom prostega gibanja ljudi, se pa zavedajo, da bo to aplikacijo oziroma informacijsko podporo treba pozneje nadgraditi.Glede na svojo velikost lahko Slovenija rešitve zagotovi hitreje, kot je to sicer mogoče v EU, zato se nagibajo, da ne bi čakali do končnih odločitev, temveč bi zdaj pripravili rešitev, ki je najprimernejša, in jo potem nadgradili glede na uskladitev na evropski ravni.Čeprav se je potrdila prijelo ime 'cepilni potni list', v Bruslju izpostavljajo, da ga ne imenujejo tako, temveč digitalno zeleno potrdilo, ki bo vključevalo faktične informacije o cepljenju, testu PCR in prebolevnosti, pri čemer pa so nekatera pomembna vprašanja v povezavi z imunostjo še odprta. Ta potrdila naj bi olajšala potovanje cepljenim in necepljenim osebam, saj bi odpravila obveznost karantene, ter s tem spodbudila turizem, za kar si odločno prizadevajo zlasti države z močnim turističnim sektorjem.