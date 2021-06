Poklukar o četrtem valu: Zaradi delte okužbe porasle za 590 odstotkov

Skrb vzbujajoči podatki

Minister za zdravje, ki je danes na tiskovni konferenci zakon predstavil zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, je spregovoril tudi o aktualni epidemiološki situaciji v Sloveniji in Evropi.»Na Portugalskem so v 14 dneh iz zelene barve prišli v rdečo. Porast števila novih okužb je okoli 590-odstoten. V veliki meri prevladuje delta različica virusa. Edini učinkovit ukrep za obvladovanje epidemije je ta trenutek polno cepljenje. Zato, da bomo imeli jeseni odprte šole, odprt turizem in druge dejavnosti, pozivam vse, naj pristopijo k cepljenju. Le tako lahko preprečimo četrti val, ki bi lahko ponovno ustavil našo družbo,« je med drugim povedal minister.Poudaril je, da je edini učinkoviti ukrep za obvladovanje epidemije ta trenutek samo polno cepljenje, zato je pozval vse prebivalce in prebivalke Slovenije, naj se cepijo, saj da je to edino zagotovilo, da bomo lahko imeli jeseni odprte šole, turizem in druge dejavnosti.Na novinarski konferenci je Poklukar predstavil zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031: »Vodil sem dve bolnišnici in vedno sem se srečal z iztrošeno opremo in podhranjenostjo ustreznega zdravstvenega kadra. To je rezultat premajhnega vlaganja v zadnjih desetletjih.Cilj zakona sta dolgoročna vzdržnost infrastrukture slovenskega zdravstva in zadostno število ustrezno usposobljenega kadra. To bo odgovor na starajočo se generacijo v Sloveniji, ki nam prinaša nove izzive. Nove izzive pa nam prinaša tudi covid 19,« je dejal Poklukar.