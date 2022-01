Poklukar: Niso okužbe tiste, ki nas najbolj ogrožajo

Slovenija te dni beleži skokovito rast okužb, različica omikron pa je pri nas že povsem izpodrinila delto. O tem, ali lahko omikron ponudi nekakšen izhod iz covidne krize in kdaj bi lahko koronavirus postal ena od običajnih sezonskih bolezni, s katero se bomo morali naučiti živeti, je minister za zdravje Janez Poklukar spregovoril v Odmevih. »Po 22 mesecih si tega seveda želimo vsi. Vendar ta trenutek nihče še nima dokončnega odgovorov, po podatkih strokovnjakov moramo na to še počakati.«

Ob tem je dodal, da si »ne smemo delati utvar, da cepljenje vedno zaščiti pred okužbo. Vemo, da je omikron drugačen virus, številni cepljeni bodo zboleli, vendar pa cepljenje ščiti pred hujšim potekom bolezni.«

Zakaj potem napovedani dnevi cepljenja, če nas cepljenje sploh ne ščiti pred okužbo? »Niso okužbe tiste, ki ogrožajo našo družbo. To so bolniki, ki polnijo bolnišnice in njihove intenzivne enote, v katerih je 85 odstotkov necepljenih. Najmlajši med njimi je star 18 let. Angleške študije pričajo o tem, da smo po prvem odmerku pred hujšim potekom zaščiteni 52-odstotno, po drugem 72-odstotno, po tretjem pa celo 88-odstotno.«

Poklukar pravi, da je prebolevnost še vedno boljša, kot če še nismo prišli v stik z virusom, saj ima naš imunski sistem spomin. »Svetovalna skupina za cepljenje je sprejela priporočila, da lahko tisti, ki so samo preboleli, pristopijo k cepljenju mesec dni po bolezni. Tisti, ki pa so cepljeni in preboleli, pa se lahko z dodatnim odmerkom cepijo od tri do šest mesecev po bolezni.« Glede morebitnega obveznega cepljenja je dejal, da tega ukrepa strokovna skupina nima na mizi.