Poklonili so se zavetniku Florjanu

Gasilstvo ima v vasi Žižki dolgoletno zgodovino. V društvu so dejavni veterani, operativci in mladinci, ki se udeležujejo vaj in tekmovanj, že velikokrat pa so nastopali na državnem gasilskem tekmovanju. Letos mineva 28 let, odkar so se odločili, da vsako leto ob svetem Florijanu pripravijo Florjanov shod članov Gasilske zveze Črenšovci.

Pred gasilskim domom FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

Pripravili so pravi praznik. Zbrali so se pri vaško-gasilskem domu in v ešalonu odkorakali k vaški kapeli, posvečeni sv. Florjanu. Shoda so se udeležili člani Gasilske zveze Črenšovci iz PGD Žižki, PGD Črenšovci, PGD Trnje, PGD Gornja Bistrica, PGD Srednja Bistrica in PGD Dolnja Bistrica ter gostje iz Gasilske zveze Velika Polana in iz PGD Odranci; skupaj 60 uniformiranih gasilcev z osmimi prapori.

28 let že pripravljajo shod.

Po sveti maši so se zbrali v dvorani vaško-gasilskega doma, mednje je prišla tudi županja občine Črenšovci Vera Markoja ter se jim zahvalila, da so vedno v pomoč ljudem.