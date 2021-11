Poklon županu in vodji Alpskega kvinteta

V Osnovni šoli Gorje so pripravili prireditev v spomin na rojaka in ustanovnega člana ter dolgoletnega vodjo Alpskega kvinteta Jožeta Antoniča. Od predlani je bil tudi častni občan Občine Gorje. Nastopili so Oktet LIP Bled, Veseli Begunjčani in folklorna skupina Folklornega društva (FD) Bled. Pobudo za koncert so dali plesalci FD Bled in podpredsednik FD in Antoničev rojak iz Gorij Anton Repe.

Na pot v Gorje so krenili izpred Avsenikovega spomenika v Lescah.

Kot pravi, je prireditev kljub epidemiji zelo lepo uspela. Kot je še povedal Anton Repe, je bil prav Jože Antonič, takrat še župan Občine Bled, tisti, ki je FD Bled omogočil, da so lahko organizirali jesensko prireditev Veselo po domače v Festivalni dvorani na Bledu. Program je domiselno povezovala Mateja Repe. Spominu na leta 2015 preminulega glasbenika sta se poklonila tudi župana Gorij Peter Torkar in Bleda Janez Fajfar. Rodil se je leta 1945 v Zgornjih Gorjah, Alpski kvintet pa je vodil vse do leta 2003, ko je moral zaradi poškodbe rame odložiti kitaro.

Ustvaril oziroma soustvaril je več kot 170 avtorskih del. Ena največjih uspešnic je zagotovo Na Brezjah že zvon zvoni, pa tudi Kapelica pod Triglavom, Ave Marija zvoni, Gremo na Gorenjsko, Lepa naša je obala, Ples v Gorjah in druge.

Jože Antonič je bil tudi idejni vodja Alpskega večera, katerega zgodovina sega v leto 1987. Ta dogodek je uspešno soorganiziral s Stanetom Knificem in Janezom Perom. Med letoma 2002 in 2006 je bil župan Bleda. Večerni koncert v Gorjah pa so organizatorji dopolnili z dopoldanskim pohodom od Avsenikovega spomenika v Lescah, skozi Bled v Gorje.

20 pohodnikov je prišlo.

Prvi postanek so imeli pri Infocentru Triglavska roža, kjer so jim ob zvokih harmonike ponudili okrepčilo, drugi pa je bil na vaškem trgu v Gorjah, od koder se bodo udeleženci pod vodstvom Tomaža Breganta iz Turističnega društva Gorje odpravili še po novi tematski poti kulturne in naravne dediščine, imenovani Potepinka Gorjanka. Kljub slabemu vremenu se je pohoda udeležilo 20 pohodnikov.