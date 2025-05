Poklon človeku, ki je za nas ubranil Triglav (FOTO)

Že osma izvedba Medvoškega kulturnega festivala ni razočarala s programom. Tridnevno dogajanje je zadovoljilo prav vse okuse, glasbene, kulinarične in kulturne; zabavali so se mladi in mladi po srcu, rdeča nit pa je ostala lani izbrana tematika, Legende med vodami. V ospredju festivala, ki je uvod v občinski praznik 6. julija (na rojstni dan Jakoba Aljaža), namreč ostajajo ljudje in njihove zgodbe, prepletene z dediščino, naravo in industrijo.

Brezplačna koncerta

Občino je tokrat povezala oziroma obkrožila tematska pot ali kar mini transverzala KUL tura, ki je pritegnila predvsem najmlajše in na več postajah postregla z zanimivostmi: mnogi so se v družbi staršev prek nalog in zemljevida lotili iskanja skrite besede ter se tako potegovali za sodelovanje v nagradnem žrebu. Ljubitelji zgodovine in umetnosti so si lahko napasli oči na razstavah Jeterbenški gradovi v galeriji na prostem pri knjižnici in pa Večplastnost, in sicer v klubu Jedro.

Dogajanje v središču sta obarvala dva brezplačna koncerta: v četrtek je v kulturnem domu zaigrala Godba Medvode z izjemno vokalistko Jano Šušteršič, za petkovo večerno zabavo pa je na tržnici poskrbela vrhunska Maja Keuc, ob kateri so na odru ponosno nastopili tudi medvoški osnovnošolski pevski zbori.

180 let mineva od rojstva Jakoba Aljaža.

Pred koncertom so se ob prizorišču zvrstili starodobniki, med katerimi je nedvomno izstopalo gasilsko vozilo s predelano poštno kočijo iz leta 1914, kot je ponosno pojasnil medvoški gasilski veteran Stanko Kopač. Nedaleč proč so se številni obiskovalci preizkušali v igrah na Igrišču kulture, mnogi pa so raje zaplavali v kulinarične vode in razveselili brbončice: te so razvajali uveljavljeni mojstri, in sicer štirje nekdanji tekmovalci MasterChefa, Jure Galičič in Anita Ferlin ter Dan Prohart in Matic Maček, ter Gostilna Baron.

Zrl proti našemu očaku

Zadnji dan so bili na vrsti Kulturno sobotkanje s čajanko, kamišibaj, druženje z Marješko Pehto, predstavitev rokodelskih izdelkov in pa predvsem izlet do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu, kjer je potekal dan odprtih vrat. Letošnje leto poteka v znamenju 180. obletnice rojstva duhovnika, skladatelja, planinca in velikega domoljuba, ki so ga vrhovi pritegovali že v najmlajših letih, ko je skozi okno svoje hiše, v kateri se je rodil kot šesti od desetih otrok, zrl proti našemu očaku in drugim vršacem.

Prav ta je po njegovi zaslugi ostal slovenski, med svojim službovanjem na Dovjem, kjer je deloval do smrti, pa je začrtal zasnovo znamenitega Aljaževega stolpa, zavetišča na samem vrhu, katerega izdelavo in postavitev je v celoti plačal sam; kljub številnim razjarjenim Nemcem, ki so sprožili pravi spopad z duhovnikom, je Jakob Aljaž ostal neomajen, tako kot še vedno odločno stoji njegov stolp na našem najvišjem vrhu. Jakob Aljaž je zaslužen tudi za postavitev številnih planinskih koč, med drugim Triglavskega doma na Kredarici, uglasbil je domoljubno pesnitev Matije Zemljiča Oj, Triglav, moj dom, v slovenščino pa je prevedel tudi Sveto noč, blaženo noč.

Življenje je posvetil goram, pesmi in ljudem ter duhovščini.

Vse to in še več je bilo mogoče izvedeti ob obisku rojstne hiše tega pomembnega Slovenca, ki je med svojimi vsakodnevnimi potepanji na jezo domačih vedno ubiral neuhojene poti. Oboževal je petje in klasično izobrazbo, svoje znanje in dobroto pa je med drugim delil v Ljubljani, na Dunaju, na Srednji Dobravi, Tržiču in nazadnje na Dovjem. Kratki dokumentarni film, ki ga skrbniki sicer predvajajo obiskovalcem zgledno urejene hiše po vnaprejšnjem dogovoru in je zanimiv tudi za najmlajše, razkriva velikega človeka, ki je življenje posvetil goram, pesmi in ljudem ter duhovščini.

Medvoški kulturni festival je sklenilo odprtje razstave v Kulturnem domu Medvode, likovna dela predstavlja Mira Narobe.

Masterchefovca Anita Ferlin in Jure Galičič sta vabila s slastno brusketo s kranjsko klobaso. FOTO: Ema Bubanj

Stanko Kopač, medvoški gasilski veteran, je izstopal s svojim starodobnikom. FOTO: Ema Bubanj

Rojstna hiša Jakoba Aljaža je v soboto odprla vrata. FOTO: Ema Bubanj

Dobrodošlica v veži, nekoč je bila to črna kuhinja. FOTO: Ema Bubanj

Soba, v kateri naj bi se rodil Jakob Aljaž, je danes spominska. FOTO: Ema Bubanj

Podstreha, kjer so nekoč shranjevali in sušili seno, je zdaj prireditveni prostor. FOTO: Ema Bubanj

Aljažev stolp pred hišo, opomnik na velik dosežek duhovnika, planinca in domoljuba FOTO: Ema Bubanj

V Medvodah ni manjkalo kulinaričnih zvezdnikov: Matic Maček in Dan Prohart sta razveselila s sadno rulado. FOTO: Ema Bubanj

Glasbeni program je odprla Godba Medvode z Jano Šušteršič. FOTO: JZ Sotočje