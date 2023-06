»Prejšnjo sredo so me poklicali v službo in mi povedali 'starša imaš na cesti'.« Na robu solz je Janja Cerar zrla proti kraju, kjer je odraščala in kjer sta njena oče in mama, Janez in Marija, pustila vse svoje z žulji prigarane prihranke. Zagledala pa je še enega izmed kombijev, našteli so jih že čez 30, ki so odvažali njihove stvari. Videla je varnostnika, ki je varoval dvorišče, ki je bilo še včeraj njihovo. Hotela je na stranišče, a ji je zabičal, da jo bo za takšno početje oglobil s 500 evri. Ne, tega preprosto ni mogla razumeti: »Da so poslali dve bolni osebi, ki imata vse do zadnjega ce...