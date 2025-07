Pokazali grozljive posnetke, kako jih v Sloveniji kastrirajo v živo, a jim vseeno niso prisluhnili

Poročali smo že, da je Društvo AETP objavilo nove skrite posnetke večje slovenske reje, ki prikazujejo rutinsko kastracijo pujskov na živo. To je bil njihov odziv na državne svetnike, ki so grozili z vetom na Zakon o zaščiti živali. In res so svojo grožnjo uresničili, saj je državni svet danes izglasoval odložilni veto na novelo zakona o zaščiti živali.

Med drugim nasprotuje predvideni prepovedi reje kokoši v kletkah z letom 2029 ter prepovedi kastracije pujskov brez uporabe anestezije in protibolečinskih sredstev. DZ bo zdaj moral o noveli ponovno odločati, potrebnih bo vsaj 46 glasov.

Zaščitniki živali razočarani nad državnim svetom

Ob tem so iz Društva AETP sporočili, da so zaščitniki živali razočarani nad državnim svetom.

»Državni svetniki so v treh dneh prejeli več kot 20 000 e-poštnih sporočil, a so kljub temu ignorirali voljo ljudstva in vložili veto. Mar jim je zgolj za lastne ekonomske interese in politične igrice. Razočaran sem, da je pohlep premagal etičnost in humanost. Ampak nič ne de, verjamem, da bodo poslanci zakon še četrtič izglasovali,« je komentiral predsednik Društva AETP Samo Curk.