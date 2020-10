Pokazal se je žarek upanja, Kacin ima spodbudne novice

V petek so v Sloveniji potrdili 1797 okužb z virusom sars-cov-2, opravljeno je bilo 6710 testiranj, je na twitterju sporočil uradni vladni govornik za covid 19, ki je dodal, da je delež pozitivnih med včeraj testiranimi še bolj zdrsnil, in sicer na 26,78 odstotka. »Prispevajte svoj delež k zaustavitvi virusa, ostanite doma,« je ob tem še pozval na današnji praznični dan.V petek je bila torej potrjena ena okužb manj kot v četrtek (delež pozitivnih je bil 28,23-odstoten), ko pa je padel črni rekord, saj je umrlo 23 ljudi, največ doslej v enem dnevu.Preberite tudi:Državna sekretarka na ministrstvu za zdravjeje v petek povedala, da se nakazuje, da so do sedaj sprejeti ukrepi začeli delovati, podobno je za RTV Slovenija izjavila vodja vladne posvetovalne skupine: »Številke dajejo upanje, čeprav še vedno velja opozorilo, da gre lahko za statistična nihanja.«Da je posijal žarek upanja kažejo tudi projekcije Instituta Jožef Stefan. Po grobi oceni (zaradi prehoda na novi režim testiranja reprodukcijskega števila R v prehodnem obdobju ne bo možno verodostojno izračunati na osnovi dnevnega števila pozitivnih testov) je reprodukcijsko število R (to pove, koliko oseb okuži okužena oseba) na osnovi števila hospitaliziranih približno 1,9, podvojitveni čas pa približno osem dni. »Nakazuje se, da se rast epidemije umirja in da se vse bolj pozna vpliv ukrepov, kar je dobra novica,« so zapisali.