Poiščite jutri kraj brez oblakov, čaka nas delni sončev mrk

Jutri sredi dneva bo tudi pri nas ob jasnem vremenu viden delni Sončev mrk. Luna se bo namreč znašla na sredi med Soncem in Zemljo in zakrila manjši del Sonca. Vrhunec mrka bo, gledano iz Ljubljane, ob 12.12, gledano iz Maribora pa ob 12.14.

Sončev mrk je astronomski pojav, ki nastopi takrat, ko se Luna znajde točno na sredi med Soncem in Zemljo. Takšne pojave lahko spremljamo samo takrat, ko je Luna v fazi mlaja, vendar to ni edini pogoj za nastop delnega ali popolnega Sončevega mrka, je pojasnil predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna, ki je tudi profesor na mariborski filozofski fakulteti.

Poleg tega, da je Luna v času mlaja, mora biti hkrati tudi v ravnini Zemljine orbite okoli Sonca ali pa zelo zelo blizu te ravnine. Takrat je izpolnjen pogoj za nastop mrka.

K temu, da mrki niso ravno pogosti, namreč prispeva dejstvo, da Lunina orbita okoli Zemlje ni čisto identična z ravnino Zemljine orbite okoli Sonca. Lunina orbita oziroma ravnina Lunine orbite je namreč glede na Zemljino orbito okoli Sonca nagnjena za kot dobrih pet stopinj, je pojasnil Žiberna.

Trajalo bo skoraj uro

Sončev mrk se bo V soboto, gledano iz Maribora, začel ob 11.40, ko bo Luna počasi začela prekrivati zgornji rob Sonca. Vrhunec mrka bo nastopil ob 12.14. Takrat bo dosežena najvišja magnituda mrka - to je stopnja prekritosti Sončevega premera - in Luna bo takrat prekrila 11,3 odstotka Sončevega premera oz. slabih pet odstotkov Sončeve površine. Konec mrka bo, gledano iz Maribora, ob 12.48.

V krajih zahodno od Maribora bo magnituda mrka še višja, proti vzhodu pa nižja. Sonce se bo sicer v času mrka nahajalo na južni strani neba in v bližini zgornje kulminacije.

Poskrbite za zaščito

Ob tem pa je Žiberna poudaril, da moramo pri opazovanju Sončevega mrka obvezno upoštevati vsa varnostna opozorila, saj lahko sicer opazovanje Sonca s prostim očesom pusti nepopravljive poškodbe.

Sonce je varno opazovati le skozi za to pripravljene solarne filtre ali skozi varilsko steklo z optično gostoto 12 ali več. »Razne druge rešitve filtrov, kot so sajasto steklo, več zaporednih leč sončnih očal, klasični fotografski filmi in podobno, ne nudijo varnega načina opazovanja,« je opozoril.

V Astronomskem društvu Orion bodo jutri v primeru jasnega vremena organizirali javno opazovanje delnega Sončevega mrka. Potekalo bo v severnem delu zgornjega platoja parkirišča v nakupovalnem središču Europark.

Opazovanje bodo začeli ob 11.30, ob tem pa bo društvo ponudilo tudi strokovno razlago. Obiskovalci bodo lahko društvene teleskope uporabili tudi za fotografiranje mrka s pametnimi telefoni. Udeležba na opazovanju je brezplačna in primerna za najširši krog zainteresiranih.