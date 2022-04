Pohodniki bodo varnejši pred kolesarji

Občina Domžale je na območju Šumberka uredila MTB poligon za kolesarje, na katerem je možna tudi organizirana vadba gorskih kolesarjev. Ti se bodo po ureditvi takšne športnorekreacijske površine zadrževali na enem delu Šumberka, s čimer bo zagotovljena večja varnost predvsem pohodnikov na tem območju.

Prvi preizkus

Šumberk, z gozdom porasli osamelec, leži na vzhodnem robu Domžal, tik ob sotočju Kamniške Bistrice in Rače, tako da se nanj lahko odpravimo iz središča mesta kar peš. Njegova višina ob vznožju je 297 m, višji od dveh vrhov pa doseže nadmorsko višino 358 m. Hrib predstavlja zelena pljuča Domžal.

Odkupili parcele

Na novem poligonu je več označenih prog različnih težavnostnih stopenj, ki omogočajo varno kolesarjenje in počasno nadgrajevanje znanja. Z uresničitvijo projekta Občina Domžale sledi prioriteti razvoja kakovostnega bivalnega okolja. Slavnostnega odprtja pred nekaj dnevi so se udeležili župan občine Domžale Toni Dragar, podžupana Marjan Ravnikar in mag. Tomaž Deželak, Mitja Tancik, predsednik lokalnega MTB kluba Energija Team, Janez Bajda in Jan Perše iz podjetja BATT Crew, ki je uredilo poligon, Evgen Pevec, trener pri Energija Team, Mira Bečan, vodja občinske službe za turizem, ter nekateri svetniki in svetnice, občanke in občani.

Slovesno odprtje Fotografije: Vido Repanšek

Seveda so bili tam tudi kolesarji Energije Team vseh starosti, ki so se po prerezu traku veseli spustili po novi pridobitvi. Zbrane je nagovoril župan Dragar, predstavil je začetek projekta, ta sega v leto 2018, ko so sprejemali občinski prostorski načrt ter odkupili parcele na Šumberku. Povedal je še, da je občina za vzpostavitev novih zunanjih površin lani od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela odločbo o sofinanciranju investicije Kolesarski poligon na Šumberku.

Prvi krog naj bo spoznavni

»Tako smo jeseni lani na območju Šumberka za kolesarje uredili poligon, kjer bo možna tudi organizirana vadba gorskih kolesarjev. Ponujal bo označene kolesarske poti, ki vam bodo pomagale pridobiti veščine, potrebne za varno kolesarjenje po MTB progah. Znanje nadgrajujte počasi, saj le tako nadgrajujete spretnost vožnje. Prvi krog naj bo spoznavni,« je dejal župan in dodal: »Uporabljajte ta poligon pametno, upam, da boste predvsem varno vozili po njem.«

Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje BATT Crew, d. o. o. Okvirna vrednost investicije je znašala slabih 54.000 evrov, nekaj manj kot 23.000 evrov je prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Mitja Tancik se je med drugim zahvalil nekdanji podžupanji mag. Renati Kosec, ki jim je ves čas stala ob strani pri gradnji poligona: »Presrečni smo, da smo končno uradno dobili progo, kjer bomo lahko izvajali treninge gorskih kolesarjev, saj je v naravi vožnja z gorskimi kolesi pereč problem, srečevanje kolesarjev in pohodnikov ni vedno lepo sprejeto. V našem klubu mlade kolesarje zelo lepo vzgajamo, da imajo pešci vedno prednost in da morajo biti spoštljivi do vseh. Zahvaljujem se ekipi podjetja BATT Crew, ki je vložila veliko znanja in energije, velikokrat tudi nadure z zavedanjem, da dajejo ta čas za stvar v svojem domačem okolju. Zato hvala tudi Janezu Bajdi in Janu Peršetu za ves trud.«