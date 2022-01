Pohodnike pričakal obnovljen dom (FOTO)

Nekaj ponovoletnih planinskih in spominskih pohodov je bilo zaradi širitve koronavirusa odpovedanih, denimo na Osankarico, kjer je padel Pohorski bataljon, ponekod pa so jih ob upoštevanju ukrepov izpeljali oziroma so se udeleženci samoiniciativno podali na pot. Težko so si predstavljali, da ne bi tradicionalno krenili do svoje priljubljene planinske točke, vrha ali koče.

Tudi notranjost je prenovljena, največji prostor krasi panoramska slika Spodnje Savinjske doline.



Tako so menili tudi ljubitelji gibanja, ki so se udeležili 45. pohoda krajanov občine Prebold do planinskega doma pod Reško planino. Dozdajšnji so bili izpeljani v različnih vremenskih razmerah, od tistih pravih zimskih, ko je pokrajino prekrival sneg, do prav toplih spomladanskih, ko so na plan že kukale najzgodnejše znanilke pomladi. Vmes pa je bil marsikateri v dežju, blatu, s poledenelo potjo …

Letošnji je potekal v ne preveč mrzlem, dokaj sončnem vremenu. Tako kot vedno so startali iz različnih smeri, večina pa je za izhodišče izbrala Prebold in pot čez hrib Žvajga in mimo Lobnikarjeve domačije. Na cilju so dobili čaj ali kuhano vino, v koči pa tudi jedačo.

Oskrbništvo prepustil zetu

Planinski dom je pohodnike pričakal povsem prenovljen, dokončno podobo pa bo dobil v naslednjih mesecih z novo fasado. To bo tudi krona celotne obnove ob 50-letnici planinskega doma in društva, ki ga že dolgo vodi Matic Pečovnik. Povprašali smo ga, kako so se pripravili na pohod glede na trenutne razmere s covidom-19.

»Kar nekaj časa smo razmišljali, ali naj ga organiziramo ali ne. Na koncu smo se, glede na to, da potekajo tudi športni dogodki v dvoranah ali zunaj, odločili, da ga izpeljemo v skladu z možnostmi. Za preverjanje PCT je v domu odgovoren najemnik.«



Že več kot polovico let obstoja doma in društva je kot oskrbnik, zdaj pa pomočnik, v delo vpet Stane Pišek z življenjsko sopotnico Ivanko, ki je zlasti nepogrešljiva v kuhinji.

Okrepčali so se z brezplačnim čajem in drugimi napitki.

»Obdobje, ki je za nami, je bilo kar težko za gostinstvo, osem mesecev smo bili zaprti. Po svoje pa je to olajšalo obnovo doma, ki smo jo začeli marca lani. S prvim junijem smo imeli v njem že otroke iz Vrtca Prebold in nato še šolarje, tako da je bila druga polovica kar uspešna glede na obnovo, obiskovalci so lahko pri nas tudi koristili turistične bone za hrano. Nosilec dejavnosti je že pet let moj zet Rok Potočnik, s tem da sva z Ivanko še vedno enako vpeta v delo, ki sva ga kot oskrbnika opravljala 22 let. Zdaj se vsi skupaj trudimo, da je vse tako, kot mora biti, in so ljudje zadovoljni. Na današnji pohod ljudi sploh ni treba vabiti, saj je močno zakoreninjen v zavest mnogih ljubiteljev pohodništva in planin.«

Uvod v novo sezono

Zadovoljni so bili tudi udeleženci. »Vedno rada pridem s člani našega Planinskega društva Braslovče, tudi zato, ker sem doma iz Prebolda in srečam veliko nekdanjih sokrajanov. Lepo je podoživljati čase, ki smo jih preživeli skupaj,« je dejala Irena Korun iz Spodnjih Gorč pri Braslovčah.

Velik ljubitelj planin je tudi upokojeni rudar Franci Potočnik iz Zabukovice: »Tukaj sem bil že velikokrat. Lani zaradi korone sicer ne, sem pa obiskoval druge pohode. Rad sem v naravi in na ta način naredim nekaj za zdravje. Ta pohod je res ob pravem času, po praznikih, ko smo se mogoče preveč polenili, hkrati pa je dober uvod v novo sezono. «

Osemmesečno zaprtje je bilo težko, a je omogočilo obnovo doma.



Pohod v Marijo Reko skoraj nikoli ne mine brez Jožeta Marolta iz Braslovč, ki je bil tudi dolgoletni predsednik PD Braslovče: »Naše društvo se redno udeležuje tega pohoda. V Dom pod Reško planino se podajamo iz različnih smeri, iz Tabora ali Prebolda. Letos smo se podali iz Prebolda prek Žvajge in Lobnikarjevih. Pot je bila prijetna, saj je bilo pomrznjeno, zadnji del je bilo tudi malo snega. Lani zaradi ukrepov ni bilo veliko skupnih aktivnosti, za letos pa je planiranih okrog 40 pohodov in planinskih izletov, vsak mesec trije ali več. Upamo, da jih bomo lahko čim več tudi izpeljali.«

50- letnico praznujejo letos.



Pohoda v Marijo Reko se udeležuje tudi veliko mladih, med njimi Nika Kosmač iz Dolenje vasi v družbi dveh prijateljic: »Odločile smo se, da preživimo nedeljo v naravi. Pot je bila zanimiva in ne pretežka. Zdaj smo si privoščile malico in se imamo lepo.«

