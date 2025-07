Pohodnik naletel na skrivnostne razbitine letala tik pod vrhom Konj (FOTO)

Uporabnik je na spletnem forumu objavil objavil fotografijo neznanega strmoglavljenega letala tik pod vrhom Konj v Kamniških Alpah. Svojo objavo je opremil s koordinatami (46.3298610, 14.6381289), kar je dodatno vzbudilo zanimanje, saj mediji o kakšnem padcu letala v Sloveniji v zadnjem času nismo poročali.

Kljub začetni skrbi med pohodniki se je izkazalo, da razbitina letala v bližini vrha Konj ni posledica tragedije. Kot kaže, ne gre za resnično letalsko nesrečo, temveč, kot so nam sporočili s PU Ljubljana, gre za del obsežne mednarodne vojaške vaje Jadranski udar 2025, ki se je končala junija, a do danes letala še niso pospravili.

Junija smo pisali, da je bralec Bojan z daljnogledom opazoval nenavadno dogajanje nad Kamniškimi Alpami. »Nad planino Konj je krožil vojaški helikopter z letalom brez kril, pripetim na jeklenici. Letalo je nato spustil pod planino. Kasneje so pripeljali še letalska vrata. Mislil sem, da bodo snemali kakšen film o letalski nesreči,« je zapisal.

Njegovo opažanje se zdaj ujema z razlago, ki smo jo pridobili od Policijske uprave Ljubljana, kjer so potrdili, da gre za del vaje Slovenske vojske.

Mednarodna vaja vojaški udar je potekala do 24. junija, sodelovalo pa je rekordnih 31 držav in 800 vojakov. Vaja je bila namenjena usposabljanju kontrolorjev združenih ognjev (JTAC) in posadk letalnikov za zračno podporo ter krepitev medsebojne povezljivosti oboroženih sil. Potekala je na petih ključnih lokacijah po Sloveniji, med drugim tudi na območju Kamniško-Savinjskih Alp.

Čeprav je bila v večini primerov letalska podpora zgolj simulirana, so za potrebe vaj na terenu postavili tudi maketo strmoglavljenega letala.

Iz vaj, kot je Jadranski udar, se pogosto uporabljajo realistični scenariji, tudi z uporabo odsluženih letalskih trupel, saj omogočajo verodostojno usposabljanje v zahtevnem terenskem okolju. Tokratna vaja vključuje tudi 72-urno urjenje s podporo JTAC enot in uporabo različnih vojaških vozil.

Na obrambno ministrstvo smo poslali vprašanje, kdaj bodo letalo pospravili, na njihov odgovor pa še čakamo.

