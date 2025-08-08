PASTI V GORAH

Pri nas reševali kot po tekočem traku: en napačen gib pa je lahko konec

Dežurne ekipe za helikoptersko reševanje v gorah so v tem tednu posredovale v kar štirinajstih primerih.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Družnik Matej
Simbolična slika FOTO: Družnik Matej

Nesreče v gorah so v tem tednu, ko se je vreme izboljšalo, dobile nov zagon, ugotavljajo na policiji. Tako so dežurne ekipe za helikoptersko reševanje v tem tednu v gorah posredovale v kar štirinajstih primerih, v torek so samo v dopoldanskem času opravile šest helikopterskih reševanj, je policija opozorila na svoji spletni strani.

Vzroki za posredovanja so že dolga leta enaki, poudarjajo. Prevladujejo padci, zdrsi, nepoznavanje terena in nenadna bolezenska stanja, vse to pa je pogosto posledica slabše telesne pripravljenosti, neustrezne priprave na turo, podcenjevanja razmer, pomanjkljive opreme in zelo pogosto prevelike samozavesti, ugotavljajo.

»Vse pogosteje se v gore namreč podajajo tudi posamezniki, ki menijo, da jih že nekaj opravljenih tur ali objav na družbenih omrežjih uvršča med izkušene planince,« tudi ugotavljajo na policiji. A v praksi ni ravno tako, saj je lahko v gorah ena napačna odločitev ali en napačen gib zadnje dejanje v življenju.

Policija svetuje

Na policiji pohodnikom svetujejo, naj se pred odhodom v gore dobro pripravijo na turo, pred odhodom naj preverijo vremensko napoved in se prilagodijo vremenu. Prav tako naj ne precenijo svojih sposobnosti, ampak izberejo turo glede na svojo pripravljenost. Svetujejo tudi uporabo markiranih poti in ustrezne opreme, pa tudi, naj v gore nikoli ne odhajajo sami.

Pohodnikom svetujejo tudi, da za svojo varnost poskrbijo tako, da pred odhodom v gore seznanijo svojce ali prijatelje, kam se odpravljajo in kakšna bo dinamika pohoda ali plezanja. »Enako poskrbite za obveščanje tudi, če se vaš načrt spremeni. Neizkušeni se obrnite na licencirane slovenske planinske in gorske vodnike, ki najbolje poznajo posebnosti slovenskih gora,« med drugim svetujejo na policiji.

V gorah ni prostora za površnost, opozarjajo na policiji. Ob tem so spomnili na zadnja tragična primera, ko sta na Skuti umrla dva alpinista, na Triglavu pa en tuji pohodnik.

Eugenija Carl o dogajanju na Obali: A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo
Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje
Kakšna tragedija: ženska z ladje padla v vodo, moški naj bi jo skušal rešiti, a zgodilo se je najslabše
Pri nas reševali kot po tekočem traku: en napačen gib pa je lahko konec

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Eugenija Carl o dogajanju na Obali: A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo
Znana Slovenka razkrila: mamin rak in fantova levkemija sta jim spremenila življenje
Kakšna tragedija: ženska z ladje padla v vodo, moški naj bi jo skušal rešiti, a zgodilo se je najslabše
Pri nas reševali kot po tekočem traku: en napačen gib pa je lahko konec

