Pohlep uničuje pomursko škofijo!

Škof Štumpf: Treskanje in bliskanje!

Vsako leto, res vsako, in to že štirinajsto, od njene ustanovitve, julija in še avgusta, mediji povzročajo grmenje in treskanje v soboški škofiji. Tudi letos se od daleč že napoveduje nevihta, čeprav se občasno pojavlja tudi v drugih mesecih med letom. Vremenarji so iz tabora globoke države, ki bi radi zdraharije, ki jih sami netijo, zvrnili na soboškega škofa, prvega in sedanjega. Ve se, zakaj. Diši jim premoženje Cerkve na Slovenskem in zato bi radi uničili zdaj eno in zdaj drugo škofijo. Pri tem pa s pomočjo medijev aktivno prikazujejo Cerkev kot grabežljivko. Z globoko državo zelo aktivno sodeluje tudi peščica v Cerkvi, ki ima za seboj hude prekrške, celo kriminalne narave, kar pa hoče prevaliti na škofa in tiste, ki si prizadevajo, da bi v Cerkvi zdaj bilo tako, kot mora biti. Kljub treskanju in bliskanju tudi tokrat ne bo nič. Razen nekaj vznemirjanja, obrekovanja, slabe volje in spet pohujšanja na levi in desni. Mi pa gremo naprej, tako kot to Bog zapoveduje. Medijem pa tole navodilo: Po informacije pojdite k tistemu, ki je naročil letošnje medijske poletne nevihte. Informacije ima na devetih straneh, ki jih je dobil od mene. Jaz ne dajem nobenih informacij in ne izjav. Upoštevam varnostne predpise v času epidemije.

Vroča poletje in jesen

Nekdanja direktorica terja odškodnino

Likvidacije v Cerkvi

Še se ni pravnomočno zaključila niti domnevna ljubezenska afera med murskosoboškim stolnim župnikomin vernico, v katero se je vpletel tudi prvi mož soboške škofije, mnsg. dr., že so se pojavila nova nesoglasja, ki dodobra načenjajo odnose v murskosoboški škofiji. Škof ordinarij, dr. Peter Štumpf, ki ga je papežimenoval 28. novembra 2009, umeščen pa je bil 10. januarja 2010, je namreč le en dan po svojem rojstnem dnevu (28. junija) in na svoj god na Petrovo izdal poseben dekret, ki je sicer prišel iz Vatikana.Z dekretom je namreč naložil župniku na Cankovi in skrbniku župnije na Kuzmi, naj se do 15. julija izseli iz župnije, kjer službuje, in se za določen čas preseli med menihe v Samostan Stična na posebne duhovne vaje. Kaj je vzrok za takšen dekret, smo poskušali preveriti v murskosoboški škofiji, a nam žal tega niso želeli pojasniti. Vse, kar nam je škof Štumpf odgovoril na naše vprašanje, je strnil v dva kratka stavka: »Vse, kar hočete vedeti o tej zadevi, boste dobili v dokumentih, ki jih je g. Benkovič včeraj prejel. Tam je vse povedano in razloženo. Lp,« je zapisal.Zato pa je skoraj zanesljivo, da vse ne bo šlo tako gladko, kot si je škof zamislil. Vse namreč kaže, da njegov dekret Alojza Benkoviča, za katerega je, mimogrede, dekret spisal tudi poleti 2018, ko ga je želel odsloviti iz Beltincev, ni posebno prizadel. Enako kot pred dvema letoma, ko je dosegel preklic, se Benkovič namerava znova pritožiti. Prepričan je, da škofov dekret ne pije vode, in sploh ne razume, zakaj bi se moral odpraviti med menihe v Stično.Alojz Benkovič nam je še zatrdil, da je podoben dekret od škofa Štumpfa prejel sredi leta 2018, in sicer da mora zapustili beltinsko župnijo, a ga ni upošteval, saj je pripravljal proslavo ob 100-letnici priključitve Prekmurja Sloveniji in je slovesnost želel izpeljati. Verjame, da bo tako tudi tokrat, saj je že napovedal pritožbo. Spet bo trajalo nekaj časa in v tem obdobju se bo, kot nam je zaupal Benkovič, zgodilo še marsikaj. Spisanih bo veliko kazenskih in drugih ovadb. Ker pa so že vložene številne kazenske ovadbe tudi zoper Benkoviča, on sam pa si zdaj išče dobrega odvetnika zunaj Pomurja, se v cerkvenih krogih obeta še bolj vroče poletje in jesen, kot je bilo v minulih nemirnih letih.Ta naj bi »večinoma povzročil prav škof Štumpf, ki ne prenese, da bi še kdo mislil s svojo glavo«, nam razlaga Benkovič in nadaljuje: »Škof nikakor ne prenese, da bi kdo naredil kaj več kot on. Posebno moti njegov pohlep po denarju. Zaradi česar koli, kar se bo dogajalo, bom zoper škofa vložil kazensko ovadbo, predvsem zato, ker mi je dejal, da bom moral njemu predati svoje premoženje – svoje nepremičnine v Trdkovi na Goričkem.«Naš sogovornik nam je zatrdil še, da je zoper njega kazensko ovadbo vložil tudi aktualni beltinski župnik, ki je bil pred leti njegov kaplan v Beltincih, kjer je, mimogrede, župnijo vodil kar 19 let.»Bil sem že zaslišan in postopek je že stekel, čeprav mi ni jasno, za kaj gre. Tudi Kučko je pohlepen, enako kot Štumpf. Slednjega bom prijavi tudi zaradi odkritega laganja na nedavnem sojenju za razžalitev vernice v Slovenskih novicah. Tako Štumpfu kot Kučku moram sporočiti, da sem v 19 letih vodenja beltinske župnije premoženje Cerkve povečal za najmanj 6 milijonov evrov. In zdaj mi bo nekaj pametoval človek, ki se na ekonomijo sploh ne spozna,« je odločen Benkovič, ki še pripoveduje, kako je škof likvidiral skoraj vse nekoč ugledne in priznane pomurske duhovnike, ki so bili glavni borci za ustanovitev Murskosoboške škofije.»Njega v boju za njegove cilje ne motijo nobene žrtve. Je nevoščljiv in vsem, ki so uspešni, zavida. Zato ne preseneča, da mu večina sodelavcev obrača hrbet,« nam je še povedal Alojz Benkovič, ki je še zatrdil, da sicer ni konfliktna oseba, toda včasih vseeno »ne moreš več prenašati različnih neupravičenih pritiskov«.