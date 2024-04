Pohitite, povpraševanje močno prehiteva sicer bogato ponudbo

Življenje v manjših krajih prinaša veliko prednosti, ki jih v velikih mestih težko najdemo. Poiščite si svoj sanjski dom na prelepih slovenskih in hrvaških lokacijah.

Agencija Stoja nepremičnine ponuja nekaj res vročih nepremičninskih projektov, ki so tik pred tem, da jih popolnoma razprodajo, zato ne odlašajte z ogledom in rezervacijo. Nekaj teh nepremičninskih biserov je v čudovitih krajih, kot so Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Koper, in v hrvaškem Umagu, skoraj tik za mejo. Ti projekti prinašajo svež veter na lokalno nepremičninsko sceno in privabljajo tako domače kot tuje investitorje in kupce.

Naročnik oglasne vsebine je Stoja Trade