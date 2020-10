Pogumno ušel stečaju in konkurenci

DRAGO PERKO Neja je bila najhitrejša med damami.

V teku na 6,5 kilometra sta se preizkusila tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in podžupan Boštjan Grobler.

Dolenjski pršič

1300

jih je tekmovalo v dvodnevnem programu.

»Pripravi naj se naslednja cona, maske dol, še pol minute do starta,« je odmevalo iz zvočnikov v Novem mestu minulo nedeljo, ko jim je kljub omejitvam uspelo pod streho spraviti že tretji novomeški polmaraton. Ni jim bilo lahko, povedo, uspeh pa je še slajši, saj je najprestižnejša zmaga ostala doma v Novem mestu.»To je neverjetno,« je hitel v cilju razlagati 39-letni domačin, ki kot da ni mogel verjeti, kaj mu je uspelo. V zadnjih mesecih mu ni bilo lahko, zdaj pa je s svojo ekipo organiziral dogodek v izrednih razmerah zaradi koronavirusa. »Nikoli ne veš, kako bo izpadlo,« je nadaljeval Kobe, ki je v zadnjem kilometru pobegnilin kot prvi pritekel v cilj. »Nekaj moči je še ostalo,« je poudaril, potem pa priznal, kako težko je bilo zadnje mesece.»Tale polmaraton je čista zmaga, to je bila do zdaj najzahtevnejša organizacija. Hvala tekačem, hvala sponzorjem, hvala vsem prostovoljcem,« Kobe ni pozabil vseh, ki so kakor koli pomagali. A ključne poteze je moral vleči sam. »Najtežje je bilo sredi avgusta, ko je bilo treba naročiti vse za maraton, prijavljenih je bilo med 150 in 180 ljudi, ni pa se točno vedelo, ali tekma sploh bo. Tveganje je bilo veliko. Če bi odpadlo, bi se lahko zgodil tudi kak osebni stečaj. Zdaj pa se je tako razpletlo. Res sem vesel,« se mu je odvalil velik kamen od srca. »Moja tiha želja je bila, da organiziram. Zdaj se mi je uresničila še druga tiha želja, da zmagam. Vesel sem, da se pri 39 letih še lahko kosam s temi mladimi,« je dodal Kobe.Da bi imeli v Novem mestu tak dogodek, sta se Primož Kobe in sedanji županpogovarjala že pred leti. »Želel sem organizirati tak tek, to je bila po tiho izrečena želja. Po dveh letih županovanja se je župan oglasil in me spomnil, kaj sem mu obljubil. Tako se je z novomeškim polmaratonom tudi začelo,« pojasni Kobe, ki je v cilju še lep čas prejemal čestitke, tam ga je pričakala družina, vmes pa so v cilj prihajali še drugi tekači. Na 21-kilometrsko preizkušnjo se jih je zapodilo 350. Tik pred prihodom najboljših v cilj se je nad Novim mestom pooblačilo. »To je dolenjski pršič. Izgine takoj ali čez eno uro,« je hudomušno pripomnil iskri napovedovalec. Minilo je nekaj minut in dežja res ni bilo več, posijalo je sonce.Zmagovalec preizkušnje na 21 kilometrov med moškimi je tako postal Primož Kobe s časom 1:07:56, ki je odtekel tudi rekord proge, med ženskami pa je bila najboljšas časom 1:16:57, ki je prav tako izboljšala čas predhodnice in dosegla rekord proge. »Konkurence res ni bilo veliko, a sem predvsem v prvem delu sodelovala s fanti,« je povedala Kamničanka, ki je zmagala v Novem mestu že drugič, poudarila pa je, da v mesto ob Krki rada prihaja, saj se organizatorji zelo potrudijo.Na sobotnih preizkušnjah na 6,5 in 10 kilometrov sta tekla 202 tekača, 17 se jih je s psi podalo tudi na canicross preizkušnjo.Med moškimi je na 6,5-kilometrski preizkušnji zmagals časom 23:59 minut. Med ženskami je slavilas časom 27:15 minut. Med tekači na 10 kilometrov je bil absolutni zmagovalecs časom 33:38 minut, med ženskami pa je bila prva mlada obetavna tekačicas časom 34:30, sicer evropska prvakinja v krosu in mladinska prvakinja v teku na 5000 metrov.