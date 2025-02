Zala Breznikar iz Zidanega Mosta in Lucija Ljubej iz Rimskih Toplic, dijakinji drugega letnika Gimnazije Celje - Center, sta decembra lani naleteli na nenavaden prizor. »Z vlakom sva se iz Laškega zjutraj pripeljali v Celje. Dvajset minut pred sedmo uro zjutraj je bilo, ko sva pred stopnicami v podhodu videli, da na tleh leži moški, ob njem pa je klečal še nekdo. Takoj sva posumili, da nekaj ni v redu, pristopili do njiju in vprašali klečečega, ali potrebuje pomoč. Moški naju je najprej vprašal, ali zna katera od naju oživljati. Obe sva v en glas rekli, da ja, saj sva se tega učili pri krožku...