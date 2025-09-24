Pogumna srednješolka pokazala izjemno zrelost, rešila je življenje poškodovanemu srnjaku (FOTO)

Po vrsti srcu parajočih zgodb o malomarnostih in neodgovornem ravnanju z živalmi na Slovenskem, med drugim smo pred dnevi poročali o poginu dveh belgijskih ovčarjev v zaprtem avtomobilu, smo na družbenem omrežju Instagram zasledili objavo Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje o dogodku s srečnim koncem.

Njihova dijakinja je z mamo naletela na poškodovanega srnjaka in v kritični situaciji kljub mladosti ravnala zrelo in odgovorno ter tako rešila življenje poškodovani živali. »Srnjak je še vedno v kritičnem stanju, a ima zahvaljujoč dijakinji in njeni mami možnost za okrevanje,« so zapisali v objavi in dodali, da je dijakinji z imobilizacijo zloma uspelo obdržati srnjaka pri življenju. »Veterinarji iz ambulante Golob so poudarili, da je bila prav ta hitra in pravilna reakcija dijakinje odločilna za preživetje srnjaka.«

Pomagala tudi kriti stroške operacije

Najditeljici poškodovanega srnjaka pa sta storili še eno plemenito dejanje, in sicer sta pomagali z lastnimi sredstvi kriti tudi stroške operacije. »Sledila je zahtevna operacija, ki je trajala več kot dve uri. Najditeljica je poleg vsega tudi z lastnimi sredstvi pomagala kriti stroške operacije, kar je še en dokaz, da sočutje do narave še vedno živi.«

Preberite še: