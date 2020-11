Spodbudna novica glede cepiva, ljudje razvili imunski odziv

Cepivo proti covidu-19, ki ga razvija nemško biotehnološko podjetje CureVac, je pri ljudeh, ki so jih poizkusno cepili v prvi fazi testiranja, sprožilo imunski odziv. V okviru prve faze testiranja cepiva so v Nemčiji in Belgiji poizkusno cepili več kot 250 zdravih posameznikov, starih med 18 in 60 let, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters. Iz CureVaca so sporočili, da so