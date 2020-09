Pogrešan Aljaž (13), ki se ni vrnil domov s teka

Pogrešan je 13-letniz Bleda. Domnevno naj bi šel ob 16. uri na tek na Stražo na Bledu. Domov se ni vrnil. Od 19. ure dalje ga intenzivno iščejo, so sporočili s kranjske policijske postaje.Oblečen je bil v kratke hlače belo-modre barve in rdečo kratko majico. Fotografija je z nadzorne kamere tik pred tekom. Policija prosi za informacije na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.Že teden dni pa je pogrešana 17-letna Demi Fakin iz vasi Hruševica pri Sežani . Od doma je odšla 16. septembra in se do danes še ni vrnila. Vse, ki bi mladoletno dekle videli ali vedeli, kje se nahaja, policija prosi, da podatke čim prej sporočijo najbližji policijski postaji, na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.