Pogrešali so Janšo, a ta na nacionalko ni želel priti

Ker se v Sloveniji število okužb ne zmanjšuje, je predsednik vladev torek predstavil nov načrt za omejitev širjenja koronavirusa. Paket ukrepov je predstavil na novinarski konferenci , ki ga je vlada prenašala v živo na svojem portalu, a nekatere je zmotilo, ker ob tako slabi epidemioloških razmerah za prenos niso poskrbeli na nacionalki, kjer so Janševa sporočila državljanom sicer že predvajali v prvem valu epidemije.»Še ena uporniška diverzija Informativnega programa Televizija Slovenija. Ne na 1., ne na 2., ne na 3. programu ne prenašajo tiskovne konference predsednika vlade,« je zapisal nekdanji Janšev kulturni minister, ki v svoji kritiki TVS ni bil osamljen. Na družbenih omrežjih so pisali, da gre za pristransko poročanje in informiranje javne televizije.»To, da RTV Slovenija ni prenašala posebne tiskovne konference o napovedi ukrepov za zajezitev virusa, je nepojmljivo. Razmere se zaostrujejo in storiti bi morali vse za osveščenost in obveščenost,« je bil še eden od komentarjev.Na RTV Slovenija smo naslovili vprašanje, zakaj na programu Televizije Slovenije niso v živo predvajali Janševega govora. Njihov odgovor v objavljamo v celoti:Novinarsko konferenco predsednika vlade Janeza Janše o novih ukrepih za zajezitev koronavirusa smo prenašali v živo, in sicer prek spleta, nato pa smo jo dvakrat v celoti predvajali na TV SLO 3 - takoj po zaključku seje Odbora za obrambo DZ ob 17.50 in takoj po osrednjem pogovoru na TV SLO 3 ob 21.47. Posnetek je bil in je še sedaj na voljo tudi na našem spletnem portalu rtvslo.si na povezavi O novinarski konferenci smo izčrpno poročali tudi v vseh naših informativnih oddajah - v Poročilih ob 17. uri, Dnevniku in Odmevih. Predsednika vlade Janeza Janšo smo povabili na daljši pogovor v Odmeve, a je povabilo zavrnil. V Odmevih sta sicer o vsebini ukrepov in o razmahu epidemije govorila vladni govorecin vodja strokovne skupine dr.Novinarske konference ob 11. uri prenašamo na TV SLO 3, kadar pa to ni mogoče, pa na MMC. Tiste vladne konference, ki jih ne prenašamo v živo, v posnetku še isti dan predvajamo na TV SLO 3. Za odločitev, da bo novinarska konferenca okoli 15. ure, smo izvedeli isti dan dopoldne. V tem času smo na TV SLO 3 prenašali sejo Odbora DZ za obrambo, ki je po tako poznem obvestilu s strani Vlade RS nismo mogli umakniti s sporeda; pred umikom se namreč o tem vedno dogovorimo z Državnim zborom, saj je TV SLO 3 Parlamentarni program, na katerem imajo neposredni prenosi vedno absolutno prednost. Na TV SLO 2 je v tem času potekal četrtfinale teniškega prvenstva, in glede na pomembnost tekme ter zaradi pogodbenih obveznosti do nosilca TV-pravic, tudi tega nismo mogli umakniti. Na TV SLO 1 pa le redko, oziroma samo v primeru, ko je šlo, npr., za razglasitev epidemije, predvajamo novinarske konference.V primerih, ko tako pozno izvemo za spremembe termina, je zelo težko presojati, kako prilagoditi program, v kolikšni meri ga prekinjati in spreminjati, zato smo se v kratkem času, ki smo ga imeli na voljo, kot rečeno, odločili, da bomo imeli prenos prek spleta in posnetke kasneje objavili na TV SLO 3.