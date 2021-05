Pogrešajo Maksa Lesjaka, policija prosi za pomoč

Od srede, 19. maja 2021, je pogrešan 59-letni Maks Lesjak iz Mozirja.



Visok je okoli 180 cm, vitke postave in ima sive kratko pristrižene lase. Pogosto hodi po pešpoti ob Savinji v Mozirju, do jeza in po stezi proti Gajem, poroča PU Celje.



Vse, ki bi ga včeraj popoldne na tej relaciji ali kjer koli drugje opazili, policija prosi, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Mozirje (03) 839 18 80 ali 113.

Komentarji: