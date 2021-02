Pogrešajo 47-letnega Primoža. Ste ga videli? (FOTO)

Policiste postaje Kamnik so v četrtek obvestili, da svojci od dopoldneva pogrešajo 47 letnega Primoža Gjurina iz Ljubljane.



Visok je 180 cm in ima daljše temne lase, običajno počesane nazaj. Oblečen je v črne hlače, v volneno podloženo črno jopo in obut v črne pohodne čevlje z rumenimi vezalkami. Pri sebi naj bi imel tudi manjši zelen nahrbtnik.



Pogrešani je bil nazadnje opažen na območju Kamnika. Po do zdaj znanih podatkih je odšel na rekreacijo v hribe. Ker z izvedenimi krepi oseba ni bila najdena, policija prosi javnost za informacije.



Podatke sporočite na najbližjo policijsko postajo ali PP Kamnik na (01) 830 31 80. Pokličete lahko tudi interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

