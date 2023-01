Pogreli so jih zneski na položnicah za ogrevanje

Letošnje leto se je za mnoga trboveljska gospodinjstva, ki se ogrevajo na javnem toplovodu, začelo zelo vroče. Pa vročina ni delo centralnih radiatorjev, ampak posledica položnic za komunalne storitve, v sklopu katerih je tudi toplotno ogrevanje in ogrevanje tople vode. Položnice so za številne občane namreč dobesedno poletele v nebo. Ni jih malo, ki so prejeli položnice za 300, 400, 500 ali celo še več evrov za mesec december. In nekatere sta jeza in obup pognala tudi na ulico. Natančneje pred sedež Komunale Trbovlje, kjer so pripravili protestni shod. Ti so bili zares jezni, saj je cena kilovatne ure za december v Trbovljah znašala 202 evra brez DDV, kar je po očitkih protestnikov enkrat ali še več kot denimo celo v Ljubljani.

Cene v Trbovljah so med najvišjimi v Sloveniji, trenutno menda celo najvišje. Vsaj tako je bilo razbrati iz jeznega vzklikanja protestnikov, namenjenih tistim, ki so to godljo zakuhali, napeli pa so jih sedanjemu direktorju Komunale Igorju Glušiču. Zahtevali so pojasnilo, od kod tako visoke položnice, za katere se bojijo, da bodo do konca zime še bistveno višje in kako naj to sploh plačajo. Direktor je poskušal odgovoriti na zastavljena vprašanja in obtožbe, vendar po mnenju protestnikov ni podal nobenega konkretnega odgovora, niti povedal nobene rešitve in je breme napačnega postopanja prejšnjega vodstva Komunale in prejšnje županje sedaj neupravičeno in nedopustno še naprej na plečih občanov.

499 evrov položnica, 500 pokojnina

Zgodb o nenormalnih položnicah in stiskah, kako jih bodo plačali, je pred Komunalo bilo toliko, kot je bilo udeležencev protesta. Vse zgodbe je nemogoče popisati, za ilustracijo pa tri, ki najbolje kažejo stanje. Občanka Željana v stanovanju greje z dvema radiatorjema. Kot pravi, ju občasno tudi izklapljajo. »Za december pa sem dobila položnico za 499 evrov, od tega ogrevanje 420. Pokojnine imam pa 500 evrov. Zato me zanima, kako naj se to plača, od kod tak račun? Od Merilne tehnike sploh ne dobimo izpiska. Prejšnji mesec sem imela za prav tako dva radiatorja 280 evrov centralne. To je sporno, nepravično, izkoriščevalsko, ne vem, kako naj se še izrazim. Mi upokojenci, ki smo toliko let delali in plačevali in pride tudi bolezen in pride do tega, da ne moreš plačati. Halo? To ne gre,« pravi.

Drug občan pravi: »Danes sem tukaj, da protestiram proti taki podražitvi. Za mesec december sem plačal 455 evrov, za november pa 335. In to v najtoplejšem mesecu v zgodovini, ARSO je objavil. Za lansko isto obdobje sem plačal pa 160 evrov,«.

Problem nenormalnih položnic pa ne tare le upokojencev ali socialno šibkejših odjemalcev, ampak tudi tiste z boljšimi prihodki. Ravnateljica Glasbene šole Trbovlje Katja Mikula se že dva meseca prav tako prijema za glavo in mane oči, ko prejme komunalne položnice. »Za november sem dobila položnico za 520 evrov, za december 560. Zdaj imamo zaprte radiatorje, grejemo se s kaloriferjem. Hvala bogu, da sva oba v službah in sva pač plačala. Če je že meni ob vseh položnicah glih za glih čez mesec, pa nismo ravno z najnižjimi dohodki, kaj šele drugi? Smilijo se mi upokojenci, mame samohranilke, velike družine, invalidi… vsi ti živijo v naši stolpnici in vsi se držimo za glave,« pravi. Tudi ostali protestniki so glasno zahtevali odgovor, od kje naj vzamejo denar in kako naj sploh plačajo visoke položnice. Ni jih tudi malo, ki imajo toliko ali pa še toliko ne pokojnine ali dohodkov.

V sredo protest, v četrtek rešitve

Jezne in grde besede na protestu so tako ne le pričakovane, ampak tudi upravičene. Vprašanje je seveda, ali in koliko je pravi naslov zanje sedanji direktor, ki je funkcijo prevzel lani oktobra, a občanov, ki se ubadajo z zelo težkimi in perečimi stvarmi to pač ne zanima. Še toliko manj, ker na protestu ni bilo nikogar iz vrst tistih, ki so po mnenju protestnikov zakrivili vse skupaj in nihče še ni nič odgovarjal, posledice pa na svojih plečih krepko nosijo občani. Na protestu ni bilo ne prejšnje županje, ne nikogar od prejšnjih občinskih svetnikov ali nadzornikov Komunale, ne prejšnjega direktorja Komunale. Občina in Komunala sta se reševanja problematike lotili za mesec januar in naprej. Ceno toplotne energije, ki je znašala 201 megavat brez DDV, so v novembru znižali na 185, brez DDV. Z januarjem cena znaša 159 megavatov brez DDV. Med nadaljnjimi ukrepi za znižanje enormnih cen ogrevanja je 15 % popust na variabilni del ogrevanja za gospodinjstva, priključena na trboveljsko daljinsko ogrevanje. Popust bo upoštevan že za mesec januar. Naslednji ukrep bo pocenitev ogrevanja. Za mesec februar tako načrtujejo spust cene na 129 megavatov brez DDV. Komunala občanom nudi tudi možnost obročnega odplačevanja položnic na 10 obrokov, prav tako pa priporoča koriščenje pomoči pri plačilu ogrevanja.

Strokovna pisarna

Komunala in Občina v tem tednu uvajata tudi pisarno za reševanje problematike ogrevanja. V pisarni na Komunali bodo na voljo za vsako stranko posebej in za njeno težavo ter tudi svetovali, kako jo najbolje odpraviti. Na občinski seji bo obravnavan tudi Pravilnik za pomoč pri plačilu daljinskega ogrevanja. Strošek mesečnega daljinskega ogrevanja bo moč uveljavljati za polovično znižanje oziroma do največ 200 evrov. Občina Trbovlje v zvezi s tem vabi občane, da izkoristijo pomoč. Na voljo pa bo še nekaj drugih oblik pomoči pri reševanju neprijetne situacije, ki bodo zadeve reševale tudi dolgoročno. Tehnološka služba bo preverila dejansko stanje toplovoda v Trbovljah in po posameznih stavbah pregledala dejansko stanje napeljav. V kolikor ima težave in meni, da plačuje previsoke stroške, se za kontrolni pregled in nasvet lahko na Komunalo obrne tudi vsak posameznik. Naročene so tudi študije ostalih alternativnih virov energije, ki bodo pokazale, kakšna je prihodnost ogrevanja v Trbovljah, ki bo sprejemljiva za odjemalce.

