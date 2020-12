»Pogrebna povorka« mimo državnega zbora

Okoli 40 malih prevoznikov turističnih avtobusov je z vožnjo mimo parlamenta opozorilo na slab položaj, v katerem so se znašli zaradi epidemije covida 19. Sporočili so, da je vlada nanje pozabila, saj niso prejeli še nobene pomoči, številni so zato brez dohodkov ali pa so si poiskali drugo delo.



Od »pogrebne povorke«, kot so poimenovali današnji dogodek, so se sicer distancirali v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). »Naša sekcija rešuje problematiko prevoznikov z dialogom na ravni ministrstva in vlade. Za celotni sektor prevoza potnikov tako že od letošnjega marca podajamo resornemu ministrstvu strokovne predloge za pomoč sektorju, ki je bil zaradi epidemije izjemno prizadet,« je dejal predsednik sekcije Peter Pišek.



V združenju za promet pri GZS so dodali, da se prevoznikom pomoč namenja tudi v šestem protikoronskem zakonu, predvideva pa jo tudi osnutek sedmega.