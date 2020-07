Pogrebci zamenjali trupli!

»Smrt je kruta spremljevalka človeških življenj, povzroči žalost, bolečino in praznino … Upamo, da ostanete v teh težkih trenutkih močni in ohranite mir v srcu ter tako premagate praznino v vašem srcu in domu,« je misel, ki nas pospremi v spletno stran pokopališke dejavnosti Komunale Novo mesto. A zgodi se, na srečo res izjemno redko, da naša čustva žalosti in nemoči poglobi še zaplet na pogrebu. Kot se je pred tednom dni zgodilo v majhnem kraju na Dolenjskem, na tamkajšnjem pokopališču. Zaradi pokojničinih domačih, ki so že tako prizadeti zaradi nenadne smrti v družini, natančnejših podatkov ne bomo navajali, ...