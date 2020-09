Pogovor z Janezom Janšo: Verjetno bi po volitvah laže vladali kot zdaj

Verjetno bi po volitvah laže vladali kot zdaj

Prvi mož slovenske vlade in prvak SDSje odgovoril na vprašanje, kako naprej v koaliciji glede na pretrese v koalicijski stranki Desus. Poudaril je, da se v njihovo notranje dogajanje ne bo vtikal, da pa je Desus v času te koalicije 100-odstotno uresničil svoj program.»Upam, da bo Desus ostal trden člen koalicije, ne glede na notranja dogajanja pri njih. Ne samo iz koalicijske pogodbe, ampak tudi iz mojega prepričanja je, da je vsaka stranka suverena. Kako rešujejo stvari znotraj stranke, je njihova stvar. In nočem, da se kdo vtika v našo stranko. Takšen je naš odnos. Ne želim komentirati dogajanja. Če bo Desus ostal koalicijska stranka, ima pravice in dolžnosti. Vse je natančno zapisano,« je dejal v intervjuju za Novo24.Dodal je, da misli, bo Desus še naprej sodeloval v koaliciji. »Če si je katera stranka zagotovila 100 odsotno izvajanje svojega programa, je to Desus. Mislim, da se to še ni zgodilo. Zato je nenavadno, da je prišlo do takšnega vrenja v stranki, ki je toliko dosegla v tej koaliciji in toliko dosegla iz svojega programa. Po mojem mnenju je to, kar se dogaja v Desus, interes od zunaj, interes, da se zruši vlada.« A kot je dejal, se on v to ne misli vmešavati.Spomnimo, je zaradi domnevne netransparentne porabe javnega denarj a, na tnalu že nekaj časa. Pod pritiski je odstopila tudi kot predsednica Desus, njeno mesto pa je začasno prevzel Tomaž Gantar . Desus pa je zdaj pripravil tudi zamenjavo za Pivčevo kot kmetijsko ministrico.»Mi lahko gremo jutri na volitve, verjetno bi po volitvah lažje vladali kot zdaj. Vprašanje pa je, kaj bi čas hladne dobe, čas koronavirusa, brez koncentracije koalicijskih partnerjev in reševanja problemov prinesel za skupno dobro in skupno slabo. To je veliko vprašanje, zato se s tem ne igramo. Puška ni pripravljena, da jo vržemo stran. Delali bomo z vso močjo. Upamo, da tresenje koalicijskih partnerjev ne bo preveč zatreslo našega dela.