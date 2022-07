Pogovor z gasilcem Nejcem: »Bili smo le kakšne tri metre stran od ognja, a takrat pač nimaš časa razmišljati o strahu«

Naša novinarka je včeraj obiskala požarno območje in pri tem opravila pogovore z nekaterimi prostovoljci na terenu. S prijaznimi heroji, ki se v nečloveških razmerah borijo z ognjenimi zublji, je na kratko poklepetala včeraj dopoldne, ko še ni bilo čutiti vznemirjenja, ki je sledilo.

Gasilec PGD Lenart Nejc Cafuta je bil v treh dneh že drugič na tem največjem požarišču v zgodovini samostojne Slovenije, vmes je spal le nekaj uric. »V sredo smo gasili tam gor, pri Cerju, potem je izbruhnil tisti hudi požarni val in smo se morali umakniti v Kostanjevico na Krasu, kjer smo nato ubranili kraj pred požarom, ki se je tja premikal iz Italije. To je res ogromen požar enormnih razsežnosti, povsem drugačen je tudi teren, ki ga mi nismo navajeni. V tej vročini je res peklensko gasiti, to človek sicer težko zdrži. Pri tem nam gasilcem pomaga adrenalin in zavest, da delamo nekaj dobrega,« pripoveduje Nejc.

Sedem ur brez vode

Kako pa je z oskrbo z vodo, ga še povprašamo. »Iskreno povedano, v sredo sem gasil od 13. do 20. ure in sem do prve vode prišel šele po koncu intervencije. A takrat je bil res še pravi kaos, nihče ni bil pripravljen na takšen izbruh. Takoj so nam nato zagotovili dovolj vode, danes je imamo veliko tudi sami, za nas so jo pripravili naši krajani v Lenartu, pa tudi sicer je za nas dobro poskrbljeno.«

Nejc in njegovi kolegi so se s sredine intervencije vrnili šele v četrtek v zgodnjih jutranjih urah, nato so se malo naspali, včeraj pa so bili spet ves dan na delu. Ga je bilo kdaj strah, nas še zanima, saj med gašenjem med gorečimi drevesi in neeksplodiranimi minami in bombami ne more biti prav dober občutek. »Uf, ja, ko je v sredo udaril tisti močni požar, res ni bilo prijetno. Bili smo le kakšne tri metre stran od ognja, a takrat pač nimaš časa razmišljati o strahu,« še pove,

Pogovor je novinarka končala, ker so se spet zaslišala povelja iz vozil, bližajoče se sirene pa so napovedovale, da je čas za akcijo in odhod na intervencijo.

Izpoved gasilca vojaka, ki ga je Slovenska vojska objavila na Twitterju.

