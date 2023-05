»Pogosto si službe v hlastanju za dobičkom starše dobesedno lastijo, jih odtujujejo lastnim otrokom«

»Pogosto si službe v tem turbokapitalističnem hlastanju za dobičkom starše dobesedno lastijo, jih odtujujejo lastnim otrokom, zato ker starši nimajo časa, ki bi ga lahko kvalitetno preživljali s svojimi otroki. In to je tisto, kar je najbolj narobe. In potem ni nadzora, kaj ti otroci, ki so prepuščeni spletnim napravam, počnejo na njih, kaj vidijo.« To so besede predsednika Združenja ravnateljev Igorja Pečana, izrečene v oddaji Odmevi. Dodaja: »Šole lahko hermetično zapremo, pa ne bomo stoodstotno varni. Zato je treba zagotoviti na način, kakršen le lahko, tudi s policijo okoli šol, dejansko občutek varnosti in varnost, potem pa intenzivno delati na preventivi in vzgoji in to mora biti zelo široko zasnovana družbena akcija.«

Glede policije okoli šol je dejal, da je to dobrodošlo, če to daje državljanom občutek varnosti, je pa izrazil resne zadržke temu, da bi se morebiti sistemiziralo delovno mesto oboroženega varnostnika v šolah.

Lara Romih. FOTO: RTV Slovenija, zaslonski posnetek

Na drugi strani je Lara Romih, predsednica zveze aktivov svetov staršev, tudi žena znanega voditelja Boštjana Romiha, dejala, da večina staršev ni za pretirano policijsko prisotnost v okolici šol, naj pa bodo tam, kjer denimo nasilje zaznajo, ne želijo pa si, da bi bila takšna nova normalnost.

»Otrok je posledica tega, kar je družba ustvarila. Mi smo dolžni to pospraviti in urediti, karkoli to pomeni,« je jasna Romihova. Pri tem izpostavlja, da je biti starš edini poklic, za katerega ne rabiš biti usposobljen in ne rabiš nobene šole: »Nismo vsi starši usposobljeni biti dobri ali povprečni starši. In nekateri starši bi rabili neko pomoč. Starš, če nekako ne zmore vsega tega, šola tista, ki tudi vzgaja, tukaj pripomore. Koliko je starš pripravljen sodelovati ...«

»Šola je lahko nadgradnja domače vzgoje ali pomoč. Starši, ki opravijo svojo nalogo, kot je treba in tudi sodelujejo s šolo, je rezultat lahko zelo v redu. A pogosto v današnjem času ni tako,« dodaja Pečan. Opozarja, da se kaj takšnega, kar se je zgodilo v Srbiji, lahko kadarkoli zgodi tudi pri nas.

Romihova je dejala, da so starši razočarani nad planetom, kakršen je ustvarjen za naše otroke. Izpostavlja, da se tega moramo lotiti globalno: »Korenito moramo začeti spreminjati te vzorce.« Izpostavlja permisivno vzgojo in pravila, ko smo zašli v nek ekstrem, ko se otroku ne sme pogledati niti v torbo ali pogledati na glavo, ali ima uši: »Ne pelje v dobro smer.«