Pogorel jim je dom, zabojnik zavrnili

V četrtek okoli poldneva je bilo vse pripravljeno za lep dogodek: pogorelci v romskem naselju naj bi začasno dobili bivalni zabojnik republiške civilne zaščite. Šesterica Romov, med njimi tudi otrok, je namreč po ponedeljkovem požaru, ki je povsem uničil starejšo hišo v največjem romskem naselju v šentjernejski občini, ostala brez strehe nad glavo. A se je celotna zadeva po dveh urah pregovarjanj in iskanja rešitev tako zapletla, strasti pa razplamtele, da so pripadniki civilne zaščite, ki so zabojnik že pripeljali iz Ljubljane v Šentjernej, tega odpeljali nazaj. V starejši hiši, ki jo je pož...