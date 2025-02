Pogoji so izpolnjeni, Logar, Irgl in Novak lahko ustanovijo poslansko skupino

Anže Logar, Eva Irgl in Tine Novak lahko ustanovijo poslansko skupino. Tako je odločila zakonodajno-pravna služba (ZPS).

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je prejšnji mesec, ko se je Logarju in Irglovi pridružil še Novak, sicer dejala, da takrat pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine še niso bili izpolnjeni, zdaj pa, kot kaže so.

Kot so med drugim pojasnili v zakonodajno-pravni službi, se pripadnost politični stranki med mandatom zaradi svobode združevanja (42. člen Ustave) lahko spremeni, statusne spremembe pri delovanju političnih strank pa imajo vpliv tudi na delovanje poslanskih skupin. Kot so sklenili, so po mnenju ZPS izpolnjeni pogoji za ustanovitev poslanske skupine.