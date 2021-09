Pogoj PC: koliko policistov bo varovalo slovenske zapornike?

Približno polovica se samotestira

Ustavno sodišče naj bi danes podalo mnenje in odgovorilo na zahtevo zakonitosti in ustavnosti vladnega odloka, ki z jutrišnjim dnem (1. oktobrom) uveljavlja pogoj P in C za delo v državni upravi.Medtem ko se ponekod lahko organizirajo tako, da bodo tisti, ki covida 19 niso preboleli ali proti njemu niso cepljeni, lahko delali od doma, pa si je težko predstavljati, da bi pravosodni policisti, ki prav tako spadajo pod državno upravo, delali od doma. Pri Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij priznavajo, da bo, v primeru, da se uveljavi pogoj P in C prišlo do težav. Pojasnili so nam, da zagotavljajo izpolnjevanje pogojev v skladu z veljavnimi predpisi, vezanimi na preprečevanje okužb z novim koronavirusom, in da so generalni direktor uprave ter direktorji zaporov in prevzgojnega doma so v rednem kontaktu glede aktualnih razmer v posameznem zavodu ter skupaj iščejo najustreznejše rešitve tako za zaprte osebe in zaposlene kot tudi za celotno družbo.Ob tem so dodali, da so za zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogoja P in C, zagotovili možnost samotestiranja, kot je bilo opredeljeno v veljavnem odloku. Na vprašanje, kakšna je precepljenost zaposlenih, odgovarjajo, da »teh evidenc v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ne vodimo. Po razpoložljivih informacijah o samotestiranju zaposlenih, ki ga mora zagotavljati delodajalec, pa ocenjujemo, da se okvirno manj kot polovica naših zaposlenih trenutno samotestira. Podatek se je v zadnjem tednu spremenil v prid večje precepljenosti, saj so se nekateri sodelavci dodatno odločili za cepljenje.«Kaj se bo zgodilo, če bo uveljavljen pogoj PC? Ali bodo lahko poskrbeli za varnost? »Zavedamo se pomembnosti ukrepov, ki prispevajo k zajezitvi epidemije. Hkrati pa ocenjujemo, da bi lahko v naši dejavnosti s 1. oktobrom 2021 ob uveljavitvi pogoja PC prišlo do težav. Ob že siceršnjem kadrovskem pomanjkanju namreč ne bomo mogli zagotoviti zadostnega števila izvajalcev za opravljanje vseh potrebnih nalog v zaporih in v prevzgojnem domu.«Ob tem so še dodali, da je večina njihovih javnih uslužbencev pravosodnih policistov, strokovnih delavcev in inštruktorjev, ki izvajajo neposredno delo z zaprtimi osebami 24 ur na dan, vse dni v tednu, zato so denimo možnosti dela na domu v njihovem organu zelo omejene.