Pogodba, ki jo morate podpisati s svojimi najmlajšimi

Naredite družinski načrt uporabe digitalnih naprav

Pri Telekomu Slovenije so skupaj s podjetjem Logout pripravili družinski načrt rabe zaslonov, ki ga priporočajo vsem članom družine, saj spodbuja zmerno in varno rabo naprav. Ob tem si vzemite čas za pogovor in razlago ter se skupaj z otroki dogovorite, kako bo vaša družina od zdaj naprej uporabljala naprave in internet.

Večkrat si privoščimo nekaj ur ali dan brez zaslonov. Določimo uro v dnevu, ko vsi družinski člani zaslone ugasnemo,« priporočajo slovenski pediatri.

Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije