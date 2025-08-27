Poglejte, zakaj je Nika Kovač tako vesela (VIDEO)

Evropska državljanska pobuda My voice, My choice je uradno dosegla prag milijona preverjenih podpisov. To pomeni, da bo Evropska komisija morala obravnavati zahtevo, da dostop do varnega in dostopnega splava postane pravica, zagotovljena na ravni Evropske unije, so sporočili iz Inštituta 8. marec.

Pobuda se je začela aprila lani v vseh državah članicah EU. Skupno je bilo zbranih več kot 1,2 milijona podpisov, danes pa je potrjeno, da jih je najmanj milijon veljavnih. Čeprav preverjanje v nekaterih državah še poteka, je cilj dosežen.

Ekipa Inštituta 8. marec v ponedeljek v Bruselj

»V ekipi je danes izjemno veselo. A sreča ob novici o milijonu uradnih podpisov ni samoumevna. Do cilja smo prišli z ogromno dela, truda in poguma. Ponovno se je pokazalo, da nam skupaj lahko uspe prav vse,« je ob tem vesela Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.

V ponedeljek, 1. septembra, bo ekipa Inštituta 8. marec v Bruslju podpise uradno predala Evropski komisiji. Ob njej bodo posamezniki, organizacije in skupine iz vse Evrope, ki so v zadnjem letu sodelovali v kampanji.

S tem se začenja nova faza; boj za to, da evropske institucije začnejo zagotavljati pravico, ki bi morala biti samoumevna: pravico do varnega in dostopnega splava za vse, so še dodali.