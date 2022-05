Poglejte za koliko se prodaja slovenska diskoteka, kjer so umrla tri dekleta

23. decembra 2005 se je več sto mladih zbralo pred diskoteko v Spodnjih Pirničah pri Medvodah, a v diskoteko niso mogli vstopiti, saj je bila prezasedena. Mladi so okoli 22. ure začeli pritiskati proti vhodu, nekatere so potisnili ob kovinsko ograjo, ki je popustila. Množica je do smrti poteptala dve 17-letnici in 15-letnico, še pet mladih je bilo poškodovanih. Lastnik Lipe Robert Zavašnik je bil spoznan za krivega, a je izginil in se zaporu izogibal do zastaranja primera.

Sedaj pa se je objekt, kjer se je pred 17 leti zgodila nepredstavljiva tragedija, pojavil na spletni dražbi. Večje posestvo v Spodnjih Pirničah se prodaja za 460 tisoč evrov. Sestavljena je iz kleti, pritličja in mansarde. Celotna površina objekta meri 757 kvadratnih metrov. Vse skupaj je bilo ocenjenih na 920 tisoč evrov, na drugi dražbi pa je cena občutno padla in se skoraj prepolovila. Diskoteta je sicer obratovala in zadnje čase so tam potekale zabave, zakaj je prišlo do spletne dražbe ni znano.

Varščina znaša 92.140,90 evrov. Javne dražbe se smejo udeležiti tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo, to je najkasneje dne 27. maja 2022, položijo varščino.