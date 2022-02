Poglejte v nebo, videli boste lahko prelet vesoljske postaje

V naslednjih dneh bo na nebu nad Slovenijo v jutranjih urah nekaj zelo svetlih in visokih preletov Mednarodne vesoljske postaje. Preleti, ki so vidni s prostim očesom, bodo te dni vidni od sobote pa vse do naslednjega petka, ko je postaja tudi dovolj visoko in tudi jasno vidna.

Na spletni strani vesolje.net si lahko ogledate preglednico, ki vsebuje podatke o vidnih preletih v naslednjih sedmih dnevih. Izbereta lahko točko ogleda iz Ljubljane, Maribora ali iz Kopra.

Prelet nad Ljubljano. FOTO: Vesolje.net

Razlaga preglednice: v stolpcih je zapisan datum, ko lahko opazujemo prelet vesoljske postaje. Ta je videti kot svetla in počasi premikajoča se točka na nebu (kot zvezda). Magnituda pomeni svetlost postaje: nižje je število, svetlejši je prelet in lažje ga je opazovati (magnituda –1 je svetlejša od 1). V stolpcih Začetek, Najvišja višina in Konec so podani podatki o uri, višini v kotnih stopinjah nad obzorjem (zenit, ki je navpično nad glavo, predstavlja 90°, obzorje pa 0°) in smeri neba (ZJZ pomeni zahod–jugozahod) od koder oziroma kamor se postaja premika in kdaj je najvišje.