Poglejte tega orjaškega tuna! Ujel ga je Ljubljančan Robert, javno ga bodo na Bledu razkosali v četrtek (FOTO)

V soboto se je v hrvaški Istri okoli tretje ure zjutraj na trnek ujela kar 260 kilogramov težka tuna. Za neverjetnim podvigom stoji Ljubljančan Robert Renninger, edini profesionalni tunolovec v Sloveniji, razpet med Ljubljano in Medulinom, kjer si že dobro desetletje kruh služi z lovom na tune. »Borba z ribo je trajala eno uro, kar je za takšno velikost velik uspeh,« nam je zaupal in dodal, da so k temu gotovo prispevale dolgoletne izkušnje. »Te so nam dale psihološko moč, da smo ribo obvladali v kratkem času. To tudi pomeni, da bo riba na krožniku vrhunske kakovosti in s tem zadovoljstvo sladokuscev sushija še večje,« je še dodal.

FOTO: Robert Renninger

FOTO: Robert Renninger

FOTO: Robert Renninger

Od ponedeljka do srede je z družino v Ljubljani, preostale dni v tednu pa, če je vreme primerno za ribolov, preživi na »barki« Meringi – 12-metrskem ribiškem gliserju znamke Ferretti, kjer si je uredil svoj drugi dom. Kot prizna, tega ne počne zgolj iz finančnih razlogov, pač pa zato, da lahko živi življenje, kakršnega si je vedno želel – življenje na morju. »Oče me je že kot otroka navajal na ribištvo. Pri 15 letih sem se potapljal in lovil ribe s podvodno puško. Naredil sem izpit za inštruktorja potapljanja. Nekaj časa sem se potapljal za italijansko podjetje. Kasneje sem se najprej lotil najprej športnega lova na tune in zdaj je to moj poklic. Težko opišem, kaj mi pomeni zvok, ko na palicah zaigra najlepšo melodijo mlinček z navitim laksom. Veste, ta zvok te zasvoji. Jaz živim le še zanj,« pripoveduje ribič, ki je pred tremi leti potegnil na ladjo že tuna težkega 280 kilogramov.

Razkosali ga bodo na Bledu

Sobotnemu ulovu bo jutri, v četrtek, sledilo javnega razkosanja 260-kilogramskega tuna, ki ima še posebej pri Japoncih veliko kulinarično slavo. Vse se bo dogajalo pred restavracijo Arroi na Bledu, ki slovi po tajski kuhinji in svežih sušijih, podobno, kot se je to zgodilo oktobra lani.

