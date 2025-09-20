  • Delo d.o.o.
Poglejte ta zvezdniški prihod Roberta Goloba z ženo Tino na kongres stranke (FOTO in VIDEO)

Vse bo v znamenju priprav na volitve.
Kongres poteka v Kopru. FOTO: Gibanje Svoboda/FB
Kongres poteka v Kopru. FOTO: Gibanje Svoboda/FB
N. B., STA
 20. 9. 2025 | 11:45
 20. 9. 2025 | 12:38
Stranka Gibanje Svoboda se je v Kopru zbrala na volilnem kongresu. Edini kandidat za predsednika stranke je premier Robert Golob, ki bo pred prihajajočimi volitvami stehtal svojo podporo v stranki. Vidni člani Golobu napovedujejo enotno podporo stranke. Kongres pa sicer poteka v znamenju priprav na volitve.

Premier je s svojo partnerko Tino Gaber Golob na kongres prišel v velikem slogu. Vsi prisotni so vstali in ploskali, odmevala pa je uporniška pesem Bella ciao (počakajte nekaj trenutkov, da se video naloži):

Podpredsednik stranke Matej Arčon je pred začetkom kongresa v izjavi za medije ocenil, da je Golob v štirih letih dokazal, da sta stranka in vlada stabilni in da si zasluži nov mandat. Pričakuje, da bo prejel soglasno podporo zbranih članov in članic. »Lahko tudi 110-odstotno,« se je pošalil.

Umik kandidature »modra poteza«

Visoko podporo Golobu napovedujeta tudi notranji minister Boštjan Poklukar in namestnik vodje poslanske skupine Svoboda Lenart Žavbi, ki je dejal, da se bo Golob »stehtal na parlamentarnih volitvah«, z njim pa tudi stranka in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Kandidatura Klakočar Zupančič za predsednico stranke, ki jo je kasneje sicer umaknila, po oceni Arčona ni povzročila pretresov v stranki. Poklukar je umik kandidature označil za modro potezo, stranka pa bi bila enotna, tudi če bi bilo kandidatur več, meni.

Kongres poteka pod sloganom Slovenija naprej. Arčon je ocenil, da gre Slovenija naprej po začrtani poti z zelo jasnimi cilji. Rezultati njihovega dela pa bodo vidni v prihodnjem mandatu, kar bo ljudem vrnilo zaupanje. »Mi smo pripravili projektno dokumentacijo ali gradbeno dovoljenje, da lahko gradimo zdaj tiste bistvene reforme, ki smo jih tudi sprejeli,« je dejal.

»Svoboda je Slovenijo spremenila v liberalnejšo državo«

Poklukar meni, da so že v tem mandatu pokazali, da znajo prisluhniti ljudem in reševati številne probleme, ki so se nakopičili v zadnjih 30 letih, zagrizli pa so tudi v zadeve, »ki so bile še tabu«.

Na ocene, da se je podpora stranki v javnomnenjskih anketah od prejšnjih volitev prepolovila, je Poklukar dejal, da so edina prava anketa volitve. Stranka pa je po njegovi oceni v dobri kondiciji in enotna, v predvolilnem času pa bo pokazala številne rezultate mandata. Svoboda je Slovenijo spremenila v liberalnejšo državo, je prepričan.

Svobodo so na kongres prišli podpret podpredsednica SD Meira Hot, vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec in generalni sekretar Levice Matej Zupanc.

