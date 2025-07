Takole sta Golob in Janković skočila v bazen, skoka ne bi mogla biti bolj drugačna (VIDEO)

Poročali smo, da so v Ljubljani danes odprli kopališče Vevče, ki med drugim vključuje pokriti 25-metrski in zunanji 50-metrski bazen. Odprtja sta se udeležila premier Robert Golob, ki je bil tudi slavnostni govornik, in ljubljanski župan Zoran Janković. Zunanjega bazena si nista ogledala samo od blizu, ampak sta ga tudi preizkusila. Njuna skoka v bazen pa sta bila ujeta v objektiv kamere.

Otvoritev kopališča Vevče 2025 FOTO: Leon Vidic/Delo

Kot je videti na posnetkih, ki sta bila objavljena na Instagram profilu premierja Goloba, je Janković skočil v bazen na noge, Golob pa na glavo. Družbo jima je danes delala tudi vrhunska plavalka Neža Klančar, ki je prav tako preizkusila bazen.

Če vam videov ne prikaže, jih lahko vidite tudi tukaj.

Po slavnostnem odprtju je Golob na Instagramu zapisal nekaj svojih misli. »Kopališče Vevče je odprto! Sodoben športno-rekreativni center, ki bo znova postal kraj druženja, gibanja in navdiha za vse generacije. Naši vrhunski športniki so dokaz, kaj zmore narod, ki vlaga v javno športno infrastrukturo. Ne gradimo le bazenov, telovadnic ali stadionov, ampak gradimo priložnosti in vrednote. S tem pa omogočamo tudi uresničevanje sanj generacijam, ki prihajajo. In le če plavamo skupaj v isto smer, lahko zgradimo največje projekte.,« je zapisal.

Robert Golob, Neža Klančar in Zoran Janković FOTO: Leon Vidic/Delo

Odzivi ljudi

Odzivi ljudi na Facebooku po odprtju bazena so pozitivni. Spodaj smo zbrali nekatere.

Videti predsednika vlade v kratkih hlačah, predsednika vlade, ki v kopalkah tudi skoči v bazen...neprecenljivo! Takega, ki se na tak' način približa ljudstvu, ljudem na bazenu...takega nismo in tudi nikoli več ne bomo imeli! Razen v naslednjem mandatu, seveda.

Ja Janković je bil uspešen šef Mercatorja, imeli smo plače, reg., poletni in, Novoletni žur s številnimi glasbeniki, mize so se šibile pod dobrotami. Če ga ne bi "vrgli", bi Ljubljana res ne imela vsega tega. Kaj so napravili številni predhodniki, bore malo​.

Ah... Da je Zoran Janković zdaj star 40 let, Ljubljana bi dobila morje... Tudi pri njegovih 70+ odpira bazene po Ljubljani kot po tekočem traku... Poleg še vse infrastrukure v gradnji in v pripravi na gradnjo... Morebiti ne še vsi, niti še ne zdaj, toda nekoč, ko bo neki drugi, boste Ljubljančani to znali cenit. Pozdrav vsem.

Super odprt bazen, ne kot naša DOBRA STARA ILIRIJA vse zaprto.