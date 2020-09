Poglejte širjenje virusa v 58 sekundah, prav neverjetno (VIDEO)

Od februarja do septembra v 58 sekundah

Virus, ki povzroča okuženost in bolezen covid 19, se še naprej v Sloveniji in svetu. Včasih je nepredstavljivo, kako hitro se lahko ta prenaša s človeka na človeka. Pri slovenskem sledilniku covida so pripravili zanimivo animacijo, ki daje dober vpogled v širjenje.»Kako je videti širjenje COVID-19, če dogodke strnemo v 58 sekund? Nova animacija prikazuje širjenje oz. razpršenost okužb s COVID-19, glede na gostoto poselitve,« so zapisali (nelektorirano).Pri tem so dodali, da nekatere pojave lahko razumemo bolje, če jih prikažemo v zgoščenem časovnem sosledju (animacija prikazuje širjenje oz. razpršenost okužb, pri čemer je dogajanje od februarja do septembra 2020 strnjeno v 58 sekund) glede na gostoto poselitve (na začetku animacije v zeleno-rumeni barvni skali).»Z rdečimi pikami so ponazorjeni individualni (!) potrjeni primeri po občinah (lokacije znotraj njih so izbrane naključno!), dodani pa so tudi prikazi okužb v ustanovah, kot so domovi starejših občanov, vrtci, osnovne in srednje šole ter vnosi iz tujine.«