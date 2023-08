Krka še počasi narašča, Tercijalski most klonil (FOTO)

Medtem ko se večina rek po državi danes umirja, pa Krka še nekoliko narašča, a ne močno, tako da so si ljudje ob Krki oddahnili. Tudi v Kostanjevici na Krki, kjer so bili glede na napovedi pripravljeni na najhujše, ni bilo sile.

Po besedah poveljnika Civilne zaščite Občine Kostanjevica na Krki Mira Drobniča kaj hujšega ni več za pričakovati, resda je Krka zjutraj še naraščala, a sila počasi. Vodostaj Krke v Podbočju je bil ob osmi uri zjutraj ob pretoku 293 kubičnih metrov na sekundo 334 centimetra, kar je le centimeter več kot uro pred tem, medtem ko je bil vodostaj ob 6.40 centimeter nižji.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Tako je zaprta cesta Kostanjevica – Zameško, poplavljeni so številni travniki in njive, otok pa ni poplavljen, čeprav so gasilci poskrbeli za protipoplavne vreče, s katerimi so zaščitili nekatere hiše na otoku.

Gasilci so imeli precej dela

Je pa zdaj dokončno klonil znameniti Tercijalski most, ki so ga močno načele že decembrske poplave in so ga zaradi varnosti takrat zaprli. Gre za most, namenjen pešcem in kolesarjem, poseben pa je bil predvsem zato, ker je nastal po zasnovi znamenitega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je prijateljeval z domačinko Emilijo Fon, magistro farmacije, ki je v dolenjskih Benetkah vodila lastno lekarno.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Idejno zasnovo za most je torej izdelal Plečnik, ki je na daljavo iz Ljubljane sodeloval tudi pri odločitvi o lokaciji. Postavili so ga v zimi v letih 1955 in 1956, za gradnjo so uporabili les nosilcev zapuščene gozdarske vlečnice, ki so jo gozdarji uporabljali za transport lesa z Gorjancev v dolino.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kakšni dve desetletji je služil svojemu namenu, po njem so hodili pešci, se vozili kolesarji, bil je tudi priljubljeno zbirališče mladih in starih. Ker je kljub popravilom počasi propadal, so ga leta 1978 zaprli, pred dvema desetletjema in pol pa so postavili novega, tega, ki so ga zadnja leta počasi načenjale naplavine ob poplavah, decembra lani pa je hlod usodno poškodoval enega od nosilcev, zato so ga zaprli. Zdaj se je nekaj mesecev sesedal sam vase, včeraj pa se je dokončno podrl. Gasilci so imeli včeraj in danes precej dela z odstranjevanjem ostankov mostu iz Krke, saj bi ti kaj lahko poškodovali nov južni most, ki so ga povsem na novo postavili lansko poletje.