To so družinski zdravniki, ki še sprejemajo paciente

Senko Pličanič v teh tednih kot glavni pooblaščenec za pacientove pravice v Skupinski praksi zasebnih ordinacij dobiva izjemno veliko pritožb pacientk in pacientov. »Ljudi je po nepotrebnem strah, po nepotrebnem jih skrbi za zdravstveno oskrbo in zdravje. Zato so marsikje tudi v ordinacijah jezni in razočarani. Trenutno je po celotni Sloveniji kar 105 družinskih zdravnikov, ki uradno sprejemajo paciente. Temu lahko prištejemo še novorazpisane koncesije v nekaterih občinah (tudi v Ljubljani), ambulante za boljšo dostopnost in ambulante za neopredeljene. Če bi res vse zaživele, gre za več kot 130 novih ambulant družinske medicine.«

Na vprašanje, ali je v Sloveniji res 130.000 pacientov brez izbranega osebnega zdravnika, odgovarja, da to ni realna številka, da so vanjo zajeti vsi, ki formalno nimajo izbranega zdravnika, ni pa nujno, da ga zares potrebujejo ali sploh želijo. Kaj to pomeni?

Na spodnji grafiki si oglejte, kateri osebni zdravniki sprejemajo paciente:

»Nekateri so morda sami zdravniki in si zato kolega v družinski medicini niti niso izbrali. Ocenjujemo, da je takšnih nekaj tisoč. Nekateri so formalno zaposleni v Sloveniji, a v resnici delajo na deloviščih v tujini, kot na primer avtoprevozniki, gradbeni delavci in podobno. Po oceni ZZZS je trenutno takšnih skoraj 30.000. Večinoma gre za migrantske delavce iz bivše Jugoslavije, ki pa niso edini, ki so formalno zaposleni pri slovenskih delodajalcih, a v resnici delajo v drugih državah Evrope, dejansko pa njihove družine živijo zunaj Evrope. Nekateri so si zdravstveno varstvo uredili drugače z različnimi 'nadstandardnimi' zavarovanji z zdravniki po telefonu in podobno. Ocenjujemo, da jih je vsaj nekaj tisoč, bolj verjetno še veliko več, saj zavarovalnice pri trženju dosegajo precejšnje uspehe.«

