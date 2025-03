Poglejte, v čigavi družbi je bil Golob na hrvaškem letalu (FOTO)

»Skupaj s predsednikom slovenske vlade Robertom Golobom sem odpotoval na izredni sestanek v Bruslju, na katerem bomo razpravljali o dolgoročni podpori Ukrajini in evropski obrambi. Nadaljujemo gradnjo prijateljskih odnosov in sodelovanje v skupnih varnostnih izzivih,« je zapisal predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković.

Golob se je hrvaškemu kolegu zahvalil z besedami: »Dragi prijatelj in predsednik vlade Andrej Plenković, najlepša hvala. S sosednjo Hrvaško delimo stališče do čimprejšnjega pravičnega in trajnega miru v Ukrajini.«

Potovala sta s hrvaškim letalom.

Andrej Plenković in Robert Golob. FOTO: Zaslonski posnetek, X

Kot je znano, se bodo voditelji držav članic EU danes sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega bosta nadaljnja podpora Ukrajini in krepitev obrambnih zmogljivosti članic.

V preteklosti sta Golob in Plenković že skupaj potovala z letalom, med drugim leta 2023, ko sta šla v Moldavijo s slovenskim vladnim letalom falconom. V Moldaviji sta se udeležila drugega vrha Evropske politične skupnosti. Tudi takrat sta poudarila, da negujeta »dobre sosedske in prijateljske odnose«.

Februarja 2022 sta si (hrvaško) letalo na poti iz Bruslja delila tudi Plenković in nekdanji predsednik slovenske vlade Janez Janša.