Poglejte posledice neurja po Sloveniji, takšna toča je klestila (FOTO)

Napovedi vremenoslovcev so se uresničile, za nami je burna noč. Tako je iz Italije ponoči v Slovenijo prišel močnejši nevihtni sistem. Neurje, ki so ga spremljali močni nalivi s strelami in silovitimi sunki vetra, je sicer postopoma slabelo.

Že pred tem je toča pobelila severovzhod države,a k sreči brez hujših posledic. Bralec Jan nam je tako posredoval fotografije neurja na Primorskem pri Postojni.

Neurje na Primorskem pri Postojni. FOTO: Jan Sladič

Imate za nas fotografije ali posnetke?

Za oslabljeno hladno fronto, ki je ponoči prešla Slovenijo, se je nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam nekoliko manj vroč zrak, ob tem navaja Agencija RS za okolje (Arso). Danes bo tako deloma jasno. Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo možne posamezne plohe. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem ob šibki burji okoli 34 °C.

Nebo je bilo razsvetljeno od bliskov in strel v Škofji Loki FOTO: Elvira Cokan

Jutri bo precej jasno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju 21, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 34 °C.

Opozorilo

Predvsem po nižinah Primorske bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev.

Po vsej Sloveniji je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti

V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče.