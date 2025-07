Poglejte nezaslišane prizore z bazena v Izoli (FOTO)

Pretresljive fotografije iz obalnega mesta razkrivajo posledice šokantnega vandalskega napada na eno redkih invalidom prilagojenih kopališč v Sloveniji. Pod Domom dva topola v Izoli, kjer s plažo upravlja Društvo distrofikov Slovenije, so neznanci v preteklih dneh povzročili obsežno škodo na infrastrukturi, ki je bila namenjena najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. Gre za grob poseg ne le v prostor, temveč tudi v dostojanstvo ljudi z invalidnostjo.

FOTO: Moni Černe

Kopališče, ki je v celoti prilagojeno za osebe z mišičnimi distrofijami ter slepe in slabovidne, je ostalo zaprto zaradi obsežne škode. Vandali so po poročanju društva in fotografijah s kraja dogodka razbili ploščice na bazenu, strgali senčna platna, poškodovali reševalni stolp in uničili del inventarja.

FOTO: Moni Černe

Gre za enega redkih zunanjih bazenov ob slovenski obali, ki omogoča varen vstop v vodo invalidom ter izvaja tudi nujno potrebno rehabilitacijo. V Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) so incident označili kot »nedopusten in boleč napad na dostojanstvo, varnost in temeljne pravice posameznikov, ki že tako vsak dan živijo z omejitvami, ki si jih večina od nas težko predstavlja.«

FOTO: Moni Černe

V Fihu so ostro obsodili dejanje in opozorili na širšo razsežnost posledic. »To ni le poškodba infrastrukture. To je poseg v eno izmed redkih možnosti, ki jih imajo osebe z invalidnostjo za varno, enakopravno in dostojanstveno doživljanje poletja in stika z morjem,« so zapisali v izjavi za javnost.

FOTO: Moni Černe

Dodajajo, da za mnoge ljudi obisk morja pomeni samoumevno poletno razvedrilo, a za invalide gre pogosto za dolgo načrtovano, logistično zahtevno in redko izkušnjo. »Uničenje takega prostora pomeni več kot zgolj fizično škodo. Pomeni odvzem možnosti in občutka pripadnosti tistim, ki so že sicer pogosto potisnjeni na rob družbenega življenja.«

FOTO: Moni Černe

V Fundaciji Fiho upajo, da bodo pristojni organi hitro izsledili odgovorne za to dejanje in da bo škoda odpravljena čim prej. Ob tem pa pozivajo k širši družbeni zavesti in odgovornosti.

Za zdaj še ni jasno, kdo stoji za tem grobim uničenjem. Policija primer preiskuje, a domačini in obiskovalci so ogorčeni.