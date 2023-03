Poglejte megapisanico, ki tehta že 80 kilogramov (FOTO)

»Joj, kako mi je žal, da letos ne bo razstave, saj sem ves čas pridno ustvarjala,« nam je onidan povedala Sofija Matijević, gospodinja iz Kočevja, ki je začela pred desetletjem iz jajčnih lupin oblikovati mogočno velikonočno jajce. Po svoji megapisanici je znana že po vsej Sloveniji. V tistem je tehtala namreč že več kot 80 kilogramov! Vanjo je z lepljenjem vgradila več kot 13.000 jajčnih lupin. In če je imela njena megapisanica prej prostor v stanovanju, jo je morala zaradi vse večje teže zdaj prestaviti v klet.

Svojo stvaritev je pred leti poskušala uvrstiti v Guinnessovo knjigo rekordov, a ji ni uspelo. »Zataknilo se je, ni mi uspelo, a nič hudega: jaz sem svojo nalogo, ki me je hkrati sproščala in zadovoljivo utrujala, s tem opravila,« je pojasnjevala gospa Sofija, ki že vsa leta sodeluje v natečaju Naj pirhi Slovenskih novic, ki pomeni vselej tudi nekakšno odskočno desko vsem bodočim mojstricam in mojstrom. Dokaz sta Sofija in njena pisanica, slednjo je slovenska pošta naposled uvrstila na poštno znamko.

Z možem Ivom sta ambasadorja ustvarjanja najrazličnejših pirhov. FOTO: Igor Mali

Naj vas na tem mestu opozorimo, drage bralke in bralci Slovenskih novic, da je ostalo le še 10 dni, če želite tudi vi sodelovati s svojo pisanico in se s svojo ustvarjalnostjo predstaviti v našem tradicionalnem natečaju, že 27. po vrsti. Sodelujete lahko, če pirhe z izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete v Slovenskih novicah oziroma na naši spletni strani www.slovenskenovice.si, pošljete do ponedeljka, 3. aprila, in sicer na naslov Delo, d. o. o., Likozarjeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom Pirhi, ali pa jih prinesete osebno, kar pa bo možno samo v ponedeljek, 3. aprila, ko jih bomo sprejemali v kiosku na ploščadi pred stavbo Slovenskih novic med 10. in 14. uro.

Kdo ve, morda pa bo tudi vam uspelo spisati podobno zgodbo, kot jo je uspelo Sofiji Matijević iz Kočevja, ki je svoje mogočno jajce začela izdelovati že leta 2010. In ko je slednje tehtalo že poltretji kilogram, ga je svetu prvič pokazala na razstavi, Slovenskim novicam pa obljubila, da bo vztrajala. In tudi je.

Vsako leto je njena megapisanica rasla in se predstavljala javnosti. Vse dokler desetletje pozneje epidemija ni odpihnila svečane prireditve za najlepši pirh Slovenskih novic. Sofiji seveda ni moglo biti vseeno. »Joj, kako mi je žal, da letos ne bo razstave,« smo se še enkrat spomnili teh njenih besed ter razumeli, kaj pomeni takšen tradicionalni dogodek, kakršen je natečaj Naj pirhi Slovenskih novic. Pomeni predvelikonočno razstavo naše ustvarjalnosti in našega napredka, naše vere v najlepšo možno prihodnost.

Na Slovenskih novicah smo epidemijo razumeli tudi kot izjemno preizkušnjo za človeštvo, da ne obupamo in se ne predamo. S časovne distance se zdi, da smo v času epidemije živeli pravzaprav podaljšane velikonočne praznike. Najprej so ga križali, potem je vstal od mrtvih. Najprej smo trpeli, se zapirali, izogibali drug drugega, odpovedovali tudi tiste najbolj tradicionalne dogodke, naposled pa smo slavili in zaživeli po starem, kot da se nič ni zgodilo.

Sijajne nagrade Glavni pogoj za sodelovanje v nagradnem natečaju je zgolj ta, da za izdelavo pirhov v tradicionalni kategoriji uporabite jajca perjadi (kokošja, nojeva, prepeličja, račja, gosja) in ne umetnih jajc. Pirhe, ki bodo narejeni iz stiropora ali drugih plastičnih mas, bomo namreč še pred začetkom ocenjevanja izločili. V preostalih dveh kategorijah (v moderni in otroški) pa lahko mirno uporabite vse mogoče druge materiale. In ne skrbite, tudi tokrat bomo vaše umetnine shranili pod ključem. Ter jih nagradili s sijajnimi darilnimi boni Zlatarne Celje!

Velika noč je največji krščanski praznik in pomeni praznik veselja in upanja. Veselje in upanje pa pomeni vsakič tudi tradicionalni natečaj Naj pirhi Slovenskih novic. Veselje, ker ne prelamljamo tradicije, ter upanje, da se bodo običaji, kakršno je tudi barvanje pirhov, ohranili.