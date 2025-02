Toliko snega je v zadnjih urah zapadlo pri nas. Arso za jutri izdal drugo najvišje opozorilo

Slovenija je bila v zadnjih urah deležna konkretne snežne pošiljke. Ponekod po državi je zapadlo le nekaj centimetrov snega, drugod pa precej več. Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je objavila podatke, koliko ga je zapadlo na različnih delih države od 3. do 15. ure.

Še posebej veliko snega je v omenjenem časovnem intervalu zapadlo na Pavličevem sedlu, in sicer 40 centimetrov. 26 centimetrov ga je nametalo na Trojanah, centimeter manj pa so ga dobili Vogel, Pasja ravan, Rudno polje in Kum.

Kakšna je trenutna snežna odeja po Sloveniji, si lahko pogledate na Arsovi spletni strani.

Oranžno opozorilo zaradi vetra

Arso je sicer za jutri za jugozahodni del države izdal oranžno opozorilo zaradi možnega močnejšega vetra, za severozahodni del države pa rumeno zaradi možnih snežnih plazov. Rumeno opozorilo zaradi možnih snežnih plazov je za severozahodni del izdal tudi za soboto in nedeljo.

Opozorili za soboto. FOTO: Arso/zaslonska slika

Arso pravi, da bo jutri pri nas delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, na Primorskem pa bo sončno z burjo, ki bo počasi čez dan slabela. Hladno bo. Najnižje jutranje temperature bodo predvidoma od –5 do –1 stopinje Celzija. V alpskih dolinah še nekoliko manj, okrog –8, na Primorskem pa okrog 3. Čez dan bomo predvidoma namerili od –1 do 3 stopinje Celzija, na Primorskem pa približno 8 stopinj Celzija.

Za nedeljo in ponedeljek kaže, da bomo imeli zmerno do pretežno oblačno vreme, le na Primorskem bo precej jasno. Bo pa še naprej hladno.