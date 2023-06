Poglejte, koliko potomcev Terezije in Franca se je zbralo (FOTO)

V naši državici se lahko pohvalimo tudi z velikimi rodbinami, ki jih kljub številnemu nasledstvu povezujejo sloga, spoštovanje in razumevanje. Tako še naprej cveti družinsko drevo, za katero sta zaslužna Terezija in Franc Klemenčič iz Črešnjevcev: ob hiši Natalije Stajnko na Noričkem Vrhu so pred dnevi pripravili Šoštarijado, že tretje druženje naslednikov zakoncev, ki sta usodni da dahnila leta 1937.

Povila 10 otrok

Terezija, rojena Hamler (1911–1987), in Franc (1904–1978) sta se poročila v radgonski cerkvi, v zakon pa ju je pospremil takratni župnik Martin Gaberc, ki so ga ob napadu na Jugoslavijo 6. aprila 1941 ustrelili nemški vojaki; pod vznožjem radgonske cerkve sv. Petra so pozneje postavili doprsni kip vdanega domoljuba. Ženinova poročna priča je bil Janez Trstenjak, oče akademika dr. Antona Trstenjaka, ki je bil prav tako med svati, nevestina pa Peter Fekonja iz Črešnjevcev. Mimogrede, v Fekonjevi hiši se je rodil in tam vse do vstopa v duhovščino živel Peter Dajnko, nabožni pisatelj, jezikoslovec, šolski nadzornik, zbiratelj kulturne dediščine, pisec učbenikov, čebelar, zgodovinar in še kaj. Ob 150. obletnici smrti so mu v mestnem muzeju Špiral v Gornji Radgoni pripravili simpozij.

Mladoporočenca sta s svojimi prihranki in denarno pomočjo Terezijinih staršev nato kupila hišo, v kateri se je rodil duhovnik, zgodovinar, cerkveni pisatelj, pesnik in narodni buditelj Anton Krempl (1790–1845), ki si je prizadeval, da bi bila prleščina uradni slovenski jezik.

Večina potomcev živi v domačem okolju, nekateri pa so v Nemčiji.

Zakoncema se je rodilo deset otrok. Živi jih še sedem; dva sta umrla kot dojenčka, eden pa po služenju vojaškega roka v JLA. Za Klemenčičevima je 64 naslednikov, večina jih živi v domačem okolju in na območju Slovenske Bistrice, nekaj pa jih je v Nemčiji. Velika večina, 58 potomcev Franca in Terezije, se je udeležila tokratnega, že tretjega srečanja, ki mu pravijo Šoštarijada. Družina Klemenčičevih je nekoč po domače veljala za Šoštarjeve, saj je bil Franc čevljar. V hiši trenutno živi družina Antona in Marjete Klemenčič, tudi ob tokratnem druženju pa se je potrdilo, da se vezi v veliki rodbini ne bodo pretrgale.

Tokratno druženje je potekalo pri družini Natalije Stajnko, na fotografiji druga z leve, s sestričnami.

Pripadniki najmlajše generacije, pravnuki in pravnukinje zakoncev Klemenčič