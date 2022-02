Poglejte, kje vse boste lahko pustovali po Sloveniji

Zaradi epidemije in ruske invazije na Ukrajino časi sicer niso veseli, a nas bodo poskušale na današnjo pustno soboto vsaj malo razvedriti pustne maske. Zaradi sprostitve ukrepov bo to letos lažje. V Hrušici v Brkinih bodo na dan prišli škoromati, v Novem mestu in Litiji bo karneval.

V Hrušici se veselijo skoraj običajne škoromatije, medtem ko lani zaradi protiepidemičnih ukrepov niso pripravili ničesar. Ker pogoj PCT ni več potreben, bodo lahko znova tako kot pred epidemijo covida 19 pobirali darove od hiše do hiše. Iz njih bodo zvečer pripravili večerjo. Še vedno pa ne bodo vstopali v hiše kot običajno, ampak bodo ostali na pragu. Tudi zvečer ne bo zabave s plesom, ampak le večerja.

Tudi v Novem mestu in Litiji

Pravi karneval na pustno soboto so napovedali v Novem mestu in Litiji, kjer bo na pustni tržnici mogoče na predčasnih volitvah glasovati za najbolj prepričljivo namišljeno pustno stranko za slovenski parlament, litijska pustna oblast se bo predstavila na vožnji skozi mesto, zvečer pa bodo na koncertu zabavali Tilen Artač in Čuki.

Kranj, Domžale, Zagorje ob Savi, Kočevje ...

Na pustovanje danes vabijo še v Šmarju pri Jelšah, Zagorju ob Savi, Kočevju in Kotljah na Koroškem, znova bo tudi Krančkov karneval v Kranju. V Domžalah so pripravili pustno vodenje po tematskih poteh v občini, na Vrhniki pustovanje s koncertom Romane Kranjčan v telovadnici osnovne šole in v Kulturnem domu Dolsko otroško pustovanje.

V Slovenj Gradcu bo pustno rajanje na Trgu svobode, v Trbovljah pa bo pustovanje popoldne potekalo na treh prizoriščih, s čimer želijo doseči, da se pustne maske porazdelijo po kraju.